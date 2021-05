Hyundai met au point une batterie capable de recharger une voiture électrique en quelques minutes

Face à l'explosion des ventes de véhicules électriques en 2020 en France (+169 % par rapport à 2019), la marque sud-coréenne Hyundai commercialise la nouvelle Ioniq 5. Un SUV au dessin futuriste, construit sur une nouvelle plateforme dédiée aux motorisations électriques et qui permet d'accepter jusqu'à 350 kW de puissance sur une borne de recharge rapide. "Aujourd'hui, on divise le temps de charge par deux voire par trois grâce à ce nouveau genre de véhicule électrique", explique Thibault Roussel, chef de produit chez Hyundai.

Pour afficher une telle puissance de recharge, la marque mise sur l'architecture 800 volts de ses plateformes. Une technologie qui permet à la Ioniq 5 de charger de 10 à 80% en 18 minutes. "Si on fait le rapport et l'équivalence en kilomètres, on peut charger 100 kilomètres en cinq minutes", souligne le chef de projet de la marque coréenne.

Un argument de vente

Alors que le réseau de bornes de recharge rapide devrait s'étoffer jusqu'en 2022, la vitesse de charge des véhicules électriques devient un critère de choix. "Un des points qui m'arrêtait aujourd'hui, c'est que je me disais que je ne pouvais pas utiliser une électrique pour partir en vacances et faire plus de 700 ou 800 kilomètres. Mais avec une charge en 20 minutes, on a quasiment 80% de la charge sur ce véhicule. C'est ce qui a fini de me convaincre", explique Marc, propriétaire d'un véhicule diesel et qui a précommandé une Hyundai Ioniq 5.

Les autres constructeurs automobiles souhaitent aussi améliorer les puissances de charge de leurs voitures. Les futures plateformes de Renault, Stellantis (PSA-FCA) et Volkswagen devraient permettre une recharge plus rapide. Enfin, Tesla, acteur majeur de la mobilité électrique, augmente régulièrement la puissance de charge de ses voitures déjà en circulation, grâce à des mises à jour par internet.