Warren Zaïre-Emery, jeune star du football et fierté pour son premier club, le FCM Aubervilliers

REPORTAGE

Chasuble sur le dos, crampons aux pieds. C'est l'heure de l'entraînement pour les moins de 12 ans d'Aubervilliers. C'est sur ce même terrain synthétique que Warren Zaïre-Emery, de ses 5 à 8 ans, a fait ses débuts. Aujourd'hui titulaire au Paris Saint-Germain, il pourrait jouer ce samedi soir pour la première fois en équipe de France face à Gibraltar, faisant ainsi de lui le plus jeune joueur à porter le maillot bleu depuis 1914. Une fierté pour Adam d'appartenir au même club que son idole.

Des records de précocité

"Ça peut devenir un très grand joueur vu son niveau. J'aime bien son jeu au milieu", analyse-t-il. Alors forcément, chez ses apprentis footballeurs comme Dolmich, on se projette. "Je me dis que s'il a joué ici et qu'il a réussi à percer, peut-être que moi aussi. Ça me donne un petit boost dans la vie de tous les jours", confie le jeune joueur.

À seulement 17 ans, le nouveau milieu des Bleus bat tous les records de précocité. Un diamant brut qui ne demandait qu'à être façonné pour Zizek Belkebla, son premier entraîneur. "Il avait du répondant. Il aimait toucher la balle et on voyait qu'il savait déjà manipuler, il était bien en avance pour son âge. C'est pas tout le monde qui peut faire une dizaine, une quinzaine de jongles à l'âge de quatre ans et demi", raconte-t-il. "Il organisait déjà rapidement le jeu parce que justement, il avait une certaine intelligence. C'est ça qui l'a distingué. D'abord, c'est surtout sa stratégie, sa réflexion par rapport à son positionnement et au match", ajoute le coach. Et nul doute que c'est tout le club d'Aubervilliers qui sera derrière sa télévision pour voir la première de Zaïre-Emery en bleu.