France-Gibraltar : les Bleus déjà qualifiés, l'occasion de voir les débuts de la pépite Warren Zaïre-Emery

Didier Deschamps l'a promis, Warren Zaïre-Emery jouera et portera pour la première fois le maillot au deux étoiles de l'Équipe de France contre Gibraltar, à l'Allianz Riviera de Nice. Le lycéen, qui passera son bac cet été, deviendra d'ailleurs le plus jeune international français depuis Félix Vial en 1911.

"Il est fascinant"

Le milieu de terrain, âgé de 17 ans 8 mois et 10 jours, est déjà titulaire avec son équipe du Paris Saint-Germain, avec déjà plus de 40 matchs disputés. D'ailleurs, Kylian Mbappé, de sept ans son ainé et qui le côtoie au quotidien, est admiratif : "je n'ai aucun conseil à lui donner. Il a 17 ans, l'âge de mon frère, c'est fou. Je ne suis pas vieux, mais ça vieillit un peu. Voir qu'il arrive et qu'il fait ses devoirs, c'est n'importe quoi. Le mec joue trois fois par semaine et il est fascinant".

Fascinant, d'autant que Warren Zaïre-Emery pourrait même être titulaire ce samedi soir. Le milieu de terrain des Bleus est dépeuplé : Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont absents pour cause de blessure. C'est donc une rencontre idéale pour débuter compte tenu de la faiblesse de l'adversaire. Gibraltar, classé 198e au classement Fifa, n'a jamais gagné un match officiel. Les hommes de Didier Deschamps s'étaient d'ailleurs imposés sans difficulté, il y a cinq mois, trois buts à zéro.