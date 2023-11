Équipe de France : Warren Zaïre-Emery, footballeur et lycéen sérieux

Finir le travail en beauté. Après des éliminatoires menées d'une main de maître avec six victoires en autant de rencontres, l'équipe de France de football est déjà qualifiée pour le prochain Euro 2024, mais doit encore affronter samedi l'équipe de Gibraltar et mardi la Grèce. Mais depuis l'arrivée des Bleus à Clairefontaine cette semaine, l'attention s'est surtout focalisé sur le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, appelé pour la première fois par Didier Deschamps.

Un élève assidu

Malgré son jeune âge, Warren Zaïre-Emery, n'avait aucune appréhension à l'idée de se présenter en conférence de presse jeudi. "Cela ne m'inquiétait pas particulièrement, je prends ça aussi comme un exercice pour le baccalauréat", a-t-il confié face aux journalistes. Car le milieu de terrain est élève en terminale et n'a pas démérité au bac français. "Ça va, je m'en suis bien sorti, j'ai eu 10 à l'oral et 12 à l'écrit".

Footballeur et lycéen, Warren Zaïre-Emery a donc emmené ses cahiers à Clairefontaine. Il a même appris cette semaine sa leçon d'espagnol. "Dès que j'ai du temps, je fais mes devoirs puis l'entraînement l'après-midi et un peu de cours avant la séance", a-t-il décrit aux journalistes.

Et le cadet des Bleus peut compter sur le plus ancien de la bande, Olivier Giroud, de 20 ans son aîné. Ce dernier a très bien accueilli à Clairefontaine le nouveau-venu, comme l'a confié en exclusivité sur Europe 1 l'attaquant de 37 ans. "J'ai tout fait pour le mettre à l'aise, je lui ai dit félicitations et bienvenue". Et le lycéen footballeur a même pu saluer le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, de passage à Clairefontaine. Ce dernier a incité les Bleus à tourner un clip sur le harcèlement scolaire.