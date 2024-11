Vendée Globe 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le grand départ de la course ?

Près de quatre ans après la victoire de Yannick Bestaven, le Vendée Globe fait son retour ce dimanche aux Sables-d'Olonne. Le départ de la 10e édition de l'une des courses les plus mythiques du monde de la voile sera donné ce dimanche, à 13h02, dans une ferveur qui sera sans doute comparable à celle déjà présente sur place, à quelques jours de l'événement.

Pourquoi le départ sera-t-il donné à 13h02 ?

Au total, 40 skippers, dont six femmes, doivent s'élancer des Sables-d'Olonne pour achever un périple de plus de 45.000 kilomètres (soit 24.300 milles). Les marins descendent d'abord l'océan Atlantique, contournent l'Antarctique, puis remontent du côté du littoral sud-américain pour revenir en Vendée.

Le grand départ de cette course est donc prévu ce dimanche à... 13h02. Pourquoi ces deux minutes supplémentaires, et pas 13 heures pile ? Tout simplement pour profiter d'une meilleure couverture médiatique. Cela laisse le temps aux différents journaux télévisés de lancer leur générique, d'exposer leur sommaire, et de couvrir le départ en direct. Si cet événement sera donc proposé dans certains JT, la chaîne France 3 assurera une couverture approfondie, avec une émission spéciale prévue de 12h55 à 13h50.

Grand départ du Vendée Globe 2024 Horaire : 13h02 Diffuseur : France 3

Pour rappel, le record du Vendée Globe est détenu par Armel Le Cléac'h, qui avait franchi la ligne d'arrivée en 74 jours, trois heures, 35 minutes et 46 secondes. Lors de la dernière édition, en 2020-2021, le lauréat Yannick Bestaven s'était imposé en un peu plus de 80 jours.