Vendée Globe : distance, skippers engagés, records... Tout savoir avant la 10e édition

C'est LA course que les meilleurs skippers du monde veulent remporter au moins une fois dans leur carrière. Le Vendée Globe revient ce dimanche aux Sables-d'Olonne pour une dixième édition. Lancée en 1989, cette course à la voile autour du monde, en solitaire et sans escale ni assistance, se déroule tous les quatre ans. Europe 1 fait le point sur cet événement.

Quelle est la distance parcourue par les skippers ?

Pour remporter cette épreuve prestigieuse, les skippers chevronnés doivent couvrir une distance totale de 45.000 kilomètres, soit 24.300 milles. Les participants doivent respecter un parcours bien précis pour achever leur périple. Ils doivent d'abord traverser le golfe de Gascogne, puis descendre vers le sud de l'océan Atlantique et contourner l'Antarctique. Les marins remontent ensuite l'océan Atlantique, à proximité des cotes sud-américaines, puis rallier la ville de départ-arrivée, Les Sables-d'Olonne, en Vendée.

À noter qu'il existe une zone d'exclusion antarctique : les skippers ont l'interdiction de pénétrer dans une zone dessinée autour du "sixième continent". Cette zone peut en effet se révéler dangereuse pour les concurrents qui peuvent percuter des icebergs ou des growlers, c'est-à-dire des petits morceaux d'iceberg très peu visibles. Ils pourraient également tirer profit de cette zone pour gagner du temps au moment de contourner l'Antarctique.

Combien de concurrents participent à la course ?

Pour la dixième édition, 40 skippers sont engagés, dont six femmes. C'est le nombre de participants le plus élevé depuis la première édition, en 1987, qui avait mis aux prises seulement 13 marins. La direction de course élargit effectivement le champ de concurrents d'édition en édition. Ils étaient ainsi 33 en 2020-2021.

Ces différents skippers sont sélectionnés selon des critères bien précis, que l'organisateur résume ici. Le concurrent doit notamment achever un nombre minimum de milles marins (un mille équivaut à 1.852 mètres) en solitaire, en double et en équipage depuis la Transat Jacques-Vabre en 2021.

Quel est le record du Vendée Globe ?

Le record du Vendée Globe est détenu par Armel Le Cléac'h, qui avait remporté l'édition 2016-2017 en 74 jours, trois heures, 35 minutes et 46 secondes. Une amélioration majuscule par rapport à l'édition inaugurale, glanée par Titouan Lamazou... en 109 jours ! Le record féminin est lui acquis à Clarisse Crémer, qui avait terminé la course en 87 jours, deux heures, 24 minutes et 25 secondes, en février 2021.

À noter que dans l'histoire de cette course en solitaire, un marin s'est imposé à deux reprises : Michel Desjoyeaux, en 2000-2001 et en 2008-2009. Seul le lauréat de la dernière édition, Yannick Bestaven, pourrait égaler la légende du Vendée Globe en janvier prochain puisqu'il est l'unique skipper déjà titré à prendre le départ ce dimanche.