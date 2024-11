Vendée Globe 2024 : comment suivre les skippers en temps réel ?

Ils se sont élancés des Sables-d'Olonne dimanche 10 novembre pour couvrir plus de 45.000 km à travers les océans : les 40 skippers inscrits au Vendée Globe édition 2024-2025 sont en train d'en découdre sur des eaux parfois agitées. Ces marins ont pris le départ à 13h02 précisément, sous le regard de plusieurs milliers de spectateurs avides de suivre leurs exploits.

Justement, pour ne pas rater une miette de l'avancée des différents concurrents, l'organisateur propose un classement actualisé des participants, et une cartographie interactive pour les repérer en temps réel. Cette dernière permet de comparer la distance parcourue par le leader avec celles de ses poursuivants, et ainsi visualiser l'écart qui sépare tous les concurrents.

Un record en 74 jours

Pour rappel, les 40 skippers engagés doivent accomplir un périple de plus de 45.000 km. Ils descendent l'océan Atlantique, contournent l'Antarctique en évitant une zone d'exclusion, puis remontent l'océan Atlantique du côté des cotes sud-américaines pour rejoindre la ville de départ-arrivée des Sables-d'Olonne.

S'il n'y a pas de date de fin précise de l'épreuve, les premiers skippers qui toucheront terre en Vendée devraient arriver après plus de 70 jours d'aventure. Le record de l'épreuve est ainsi détenu par Armel Le Cléac'h, qui avait achevé la course en 74 jours, trois heures, 35 minutes et 46 secondes, lors de l'édition 2016-2017.