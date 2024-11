Vendée Globe 2024 : avant le grand départ, le public vient en nombre dire au revoir aux skippers

Sur le ponton qui accueille les immenses voiliers du Vendée Globe, la foule se presse. Ouvert depuis le 19 octobre, il sera interdit au public à partir de samedi et le village départ, lui, reste ouvert jusqu’à dimanche.

Alors, pour accéder une ultime fois au ponton et être au plus près des bateaux, les spectateurs n’hésitent pas à faire jusqu’à trois heures de queue. Au bout de l’attente, la récompense : admirer ces héros des temps modernes, qui vont partir à l’assaut d’un tour du monde de tous les dangers.

"Apporter de belles images et leur raconter de belles histoires"

Parmi les quarante skippers inscrits au Vendée Globe — un record – le tenant du titre Yannick Bestaven profite de l’ambiance. "Ça fait du bien. Ça donne une raison à ce qu’on fait car on va partager beaucoup de choses avec ces gens-là, leur apporter de belles images et leur raconter de belles histoires", se réjouit-il. Le skipper de Maître CoQ ajoute : "C’est ce qui fait plaisir dans notre sport. On parle de course en solitaire, mais on n’est pas si solitaire que ça."

Des records d'affluence

Les organisateurs se félicitent des chiffres d’affluence en hausse par rapport à l’édition 2016 (en 2020, le Covid n’avait pas permis à la foule de venir). Au total, l’organisation table sur plus de deux millions de spectateurs. Sur internet, le jeu dédié au Vendée Globe connaît lui aussi une hausse des inscriptions. Il y a quatre ans, un million de fans s’étaient glissés dans la peau d’un skipper virtuel.

Le départ de la course est programmé à 13h02 ce dimanche. Si la météo est favorable, les meilleurs pourraient boucler leur circumnavigation en 70 jours, sachant que le record est de 74 jours. Les monocoques de dernière génération sont en effet équipés de larges "foils" de chaque côté de la coque, qui permettent de "voler" au-dessus des vagues et de filer plus vite que le vent.