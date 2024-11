Vendée Globe : combien gagne le vainqueur de l'édition 2024 ?

Ils sont en quête du titre le plus convoité du monde de la voile : ce dimanche, à 13h02 très précisément, les 40 skippers inscrits au Vendée Globe prendront le départ de la 10e édition, depuis la ville des Sables-d'Olonne comme à l'accoutumée. Le champ de participants est élargi à chaque édition, et en 2024, six femmes et 34 hommes s'élanceront de Vendée.

Sur place, la ferveur est déjà palpable du côté des fans, à quelques jours du lancement de l'épreuve. Toutes et tous veulent admirer ces héros des temps modernes, qui partent pour un périple de près de trois mois, en solitaire et sans assistance ni escale.

Une dotation globale de 800.000 euros

Les 40 skippers vont tenter de glaner le prestigieux trophée en bronze du Vendée Globe, et avec lui, le chèque remis au vainqueur. Cette année, la dotation globale de l'événement s'élève à 800.000 euros selon le règlement 2024. Et le successeur de Yannick Bestaven, lauréat en 2020-2021, remportera la somme de 200.000 euros. Le deuxième marin qui rentrera aux Sables-d'Olonne repartira lui avec 140.000 euros, et le troisième, 100.000 euros. Ci-dessous, toutes les dotations réservées aux meilleurs skippers.

Dotation du Vendée Globe 2024 : - 1er : 200.000 euros - 2e : 140.000 euros - 3e : 100.000 euros - 4e : 80.000 euros - 5e : 50.000 euros - 6e : 40.000 euros - 7e : 30.000 euros - 8e : 25.000 euros - 9e : 20.000 euros - 10e : 15.000 euros

Toujours d'après le règlement, les concurrents classés au-delà du top 10 se répartiront les 100.000 euros restants, avec des sommes qui resteront inférieures à celle de la 10e place. En cas de nombreuses avaries, et si moins de dix marins arrivaient à terminer la course, "le reliquat du montant des prix non distribués sera réparti à parts égales entre tous les skippers classés", précise le règlement.