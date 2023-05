Équipe de France : découvrez la liste de Didier Deschamps pour les matches face à Gibraltar et la Grèce

Les cadres au rendez-vous, Nkunku, Dembélé de retour mais pas de petit nouveau. Ce mercredi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé la liste des joueurs retenus pour disputer les deux prochains matches face à Gibraltar et la Grèce. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Voici la liste complète :

Gardiens : Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Attaquants : Kinglsey Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Didier Deschamps a dévoilé la 2️⃣3️⃣ convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l’EURO 2024



16 juin : Gibraltar France

19 juin : France Grèce #FiersdetreBleuspic.twitter.com/vAzQCedDuf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

Les Bleus ont démarré leur campagne de qualification par deux victoires face aux Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0). Et seront largement favoris face à la modeste sélection de Gibraltar et une formation grecque qui ne s'est plus qualifiée pour un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014.