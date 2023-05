Ligue 2 : Le Havre s'incline face à Valenciennes (2-0) et tarde à valider sa montée en Ligue 1

Leader depuis la 14e journée, longtemps avec une large avance, Le Havre, à domicile, a manqué l'occasion de valider sa remontée dans l'élite en s'inclinant 2-0 contre Valenciennes, lundi en clôture de la 36e journée de Ligue 2. C'est la troisième défaite de la saison, mais la deuxième d'affilée après le revers 1-0 la semaine dernière à Annecy, pour le HAC, qui ne compte plus que deux longueurs d'avance sur son dauphin Bordeaux et cinq sur Metz, encore à la lutte pour l'un des deux billets pour la Ligue 1.

Les Ciel et Marine, qui espéraient fêter la remontée devant près de 20.000 supporters au stade Océane, n'auront plus le droit à l'erreur vendredi à Bastia, actuel 4e qui vient d'écraser Pau 6-2 chez lui. Sinon, Bordeaux, vainqueur 3-0 de Laval samedi, pourrait avoir l'occasion de repasser devant. Et surtout, une nouvelle contre-performance havraise redonnerait de l'espoir à Metz, qui a été accroché 1-1 à Guingamp et se déplace à Sochaux.

Brouillons

De loin la meilleure défense du championnat, le HAC s'est fait surprendre par des Valenciennois au bord du gouffre mais qui ont joué sans complexe pour s'extirper de la zone rouge (14e, 42 points). Ils ont pris l'avantage dans les premières minutes sur un penalty obtenu et transformé par Adrian Grbic et ont enfoncé le clou juste avant la pause sur une puissante frappe de Mohamed Kaba.

Toujours empruntés en attaque cette saison, les Havrais sont restés trop brouillons pour revenir au score : seulement deux frappes cadrées sur 20 tentées, dont deux ont touché les montants. Si rien n'est encore figé en haut de tableau, le suspense perdure également en bas, où Niort et Nîmes sont déjà relégués mais sept équipes, dont Annecy et Valenciennes, sont encore concernées par les 17e et 18e places, synonymes de relégation en National.