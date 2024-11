À deux semaines de la venue du pape François, la cathédrale d’Ajaccio se refait une beauté express

REPORTAGE

Dans un peu plus de quinze jours le Pape François sera en Corse et l'on connaît désormais une grande partie du programme du voyage du Saint-Père le dimanche 15 décembre. Son discours au Palais des Congrès d’Ajaccio pour conclure un colloque sur la piété populaire, la messe l’après-midi et son entretien avec le Président de la République juste avant de reprendre l’avion pour Rome. Et comme pour un jour de fête où l’on sort ses plus beaux habits, Ajaccio se prépare. La cathédrale s’offre un lifting.

Une restauration de la façade…

Un peu d'enduit, un coup de peinture, une nacelle pour monter à plusieurs mètres de hauteur… Depuis quelques jours, des ouvriers ont investi le parvis de la cathédrale d'Ajaccio. "Ce sont des travaux qui étaient prévus", confirme le père Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d'Ajaccio. "La collectivité territoriale les a anticipés. Donc il y a toute la restauration et la rénovation de la façade, le changement des bancs de la cathédrale pour qu'elle soit toute belle pour accueillir le Saint-Père", détaille-t-il.

Françoise habite à deux pas de la cathédrale. "C'est une bonne occasion pour le faire. C'est vraiment une cathédrale qui est face à la mer donc les embruns l'esquintent un peu plus vite, on va lui donner un petit coup de beau", explique-t-elle, ravie.

… et une adaptation pour le pape

Pour accéder à Notre Dame de l'Assomption, il faut gravir six marches. Impossible pour le Saint-Père qui fêtera ses 88 ans deux jours après sa visite en Corse. Une rampe doit donc être installée. "Comme vous le voyez, il y a des menuisiers, des ébénistes qui essaient d'adapter les marches du parvis pour que le pape puisse entrer par la porte centrale dans la cathédrale et se rendre dans le chœur de la cathédrale pour s'adresser au clergé", décrit le père Frédéric Constant.

Une audience exceptionnelle sera présente pour l'occasion : le clergé corse et des cardinaux et évêques venus de toute la France et des îles de la Méditerranée.