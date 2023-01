Un choc City-Arsenal en Coupe, duel entre Napoli-Roma, tour d'horizon des stades de ce week-end

Distancé par Arsenal pour la course au titre en Premier League (cinq points d'écart et un match en moins), Manchester City à l'occasion de marquer les esprits en dominant son rival en Coupe d'Angleterre. Vendredi à 21 heures, les Mancuniens défient les Gunners en 16e de finale de la Cup, en ouverture d'un week-end sans autre grande opposition.

Le tenant du titre, Liverpool, a lui aussi un esprit revanchard au moment de se rendre à Brighton, dimanche (14h30). Le dernier duel entre les deux formations, le 14 janvier en championnat, a tourné à l'humiliation pour les Reds, battus 3-0. Manchester United et Tottenham seront opposés à des pensionnaires de D2 samedi. Chelsea, en plein marasme en championnat, a été éliminé de la Cup au tour précédent, balayé 4-0 par Manchester City.

Espagne : duel de Real

Creuser l'écart ou s'inquiéter ? Le Real Madrid aborde un duel crucial contre la Real Sociedad, dimanche pour la 19e journée de Liga. Deuxième à trois points de Barcelone, les Madrilènes n'en ont que trois d'avance sur les Basques, qui restent certes sur une élimination en Coupe cette semaine face au Barça (1-0), mais viennent d'enchaîner cinq victoires en Championnat.

Une victoire ferait du bien aux partenaires de Karim Benzema. Le Barça, de son côté, a un déplacement plus serein à Gérone samedi (16h15) pour continuer sa série d'invincibilité qui dure depuis trois mois. Enfin, l'Atlético Madrid se rend dimanche (16h15) à Osasuna.

Italie: Pogba enfin de retour ?

La grande interrogation du week-end en Italie est de savoir si la Juventus convoquera ses deux grands blessés, Paul Pogba et Dusan Vlahovic, pour la réception de Monza (13e) dimanche à 15 heures. Pour le Français, revenu cet été à Turin et opéré début septembre du genou droit, ce serait la première apparition dans le groupe bianconero de la saison, lui qui n'a plus joué en compétition depuis avril dernier avec Manchester United. L'avant-centre serbe, pour sa part, n'a plus joué depuis le 25 octobre avec la Juve, perturbé par une pubalgie qui l'a aussi empêché d'être au top lors de la Coupe du monde au Qatar.

Derrière Naples, leader échappé en tête, la lutte se concentre désormais sur les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions lors de cette première journée de la phase retour. Le Milan AC (2e) et l'Inter Milan (4e), les grands battus de l'ultime journée de la phase aller, vont essayer de se relancer contre des mal classés, Sassuolo (17e) et la Cremonese (20e). La Lazio Rome (3e) et l'AS Rome (5e), revenues au contact des Milanais, vont avoir plus fort à faire contre la Fiorentina (11e) pour les Laziali, sur le terrain de Naples pour les Giallorossi de José Mourinho, 60 ans depuis ce jeudi.

Allemagne : Bayern cherche victoire

Brouillon pendant une bonne partie de ses deux derniers matches de championnat à Leipzig (1-1) et contre Cologne (1-1), le Bayern n'a toujours pas gagné en 2023. Or, le compte à rebours est enclenché jusqu'au huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris dans moins de trois semaines, avec trois matches de Bundesliga et un en Coupe d'Allemagne.

Pour la première journée de la phase retour, le Bayern (leader avec 36 points) reçoit l'Eintracht Francfort (4e, 31 pts) emmené par son international français vice-champion du monde Randal Kolo Muani, de plus en plus essentiel et en tête de la "Scorerliste" (buts et passes décisives cumulés) de la Bundesliga (12 passes décisives et 6 buts). Derrière le Bayern, l'Union Berlin (2e, 33 pts) a pris la tête de la meute des poursuivants et se déplace samedi à 15 heures 30 au stade olympique de Berlin pour le derby contre le Hertha, en danger au classement (17e, 14 pts).

La journée est lancée par Leipzig (3e, 32 pts) vendredi (20 heures 30) contre Stuttgart, alors que Fribourg (6e, 31 pts) reçoit samedi (15 heures 30) Augsbourg et le Borussia Dortmund (5e, 31 pts) se déplace à Leverkusen dimanche (15 heures 30).