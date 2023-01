Ligue 1 : Lorient et Rennes, deux attaques en question qui se rencontrent vendredi

Le mercato risque d'être agité en cette fin de mois de janvier. Lorient et Rennes semblent s'activer sur plusieurs joueurs en Ligue 1. Souvent actif mais jamais sur de telles sommes, Lorient affole les compteurs cette année avec la vente estimée à plus de 20 millions d'euros hors bonus (un record pour le club) de Dango Ouattara à Bournemouth et le feuilleton en cours autour de Terem Moffi.

Le puissant Nigérian de 23 ans, deuxième buteur de Ligue 1 cette saison avec 12 réalisations, est très sollicité. En début de mercato, il semblait se diriger vers l'Angleterre, mais les offres de West Ham ou Southampton n'ont pas convaincu.

"Période un peu perturbante"

La partie se joue désormais entre Nice et Marseille, à des niveaux financiers proches du transfert de Ouattara : de sources proches du club, Moffi a un accord avec le premier, Lorient avec le second et pour l'instant rien ne bouge.

Auteur d'une superbe reprise de volée il y a deux semaines à Marseille (défaite 3-1) en championnat puis absent la semaine dernière à Bastia en Coupe de France, Moffi s'est entraîné normalement cette semaine mais sa présence sur le terrain vendredi est très incertaine. "C'est une période un peu perturbante pour lui", a reconnu Régis Le Bris.

"Une forte ambition"

Les temps ne sont pas simples non plus pour l'entraîneur lorientais: à eux deux, Moffi et Ouattara ont inscrit près de 60% des buts des Merlus lors de la phase aller et sans eux, ses hommes déjà en perte de vitesse depuis l'automne n'ont pas brillé en Coupe de France. Déjà inquiets de l'entrée au capital de l'homme d'affaires américain Bill Foley, les supporters redoutent de voir Lorient capitaliser sur sa réussite actuelle, en considérant que le maintien est déjà quasiment acquis.

"Je vous demande de nous faire confiance dans la préparation de cette seconde partie de saison, qui se construit avec une forte ambition", a cependant assuré le président Loïc Féry dimanche. De sources proches du club, Lorient discute avec Bamba Dieng, déjà courtisé cet été avant que le Marseillais ne choisisse au dernier moment un transfert vers Nice qui a finalement capoté. Le club breton piste aussi le milieu offensif lyonnais Romain Faivre ou l'attaquant Wilson Isidor, actuellement sous contrat au Lokomotiv Moscou.

Il ne semble pas compter sur ses remplaçants : le milieu offensif Quentin Boisgard est parti en prêt à Pau (L2) et l'attaquant autrichien Adrian Grbic, recrue phare du mercato 2020 rapidement disparue des radars, se dirige vers Caen ou un autre club de deuxième division.

"Si on le met en confiance"

À Rennes, le meilleur buteur Martin Terrier n'est pas sur le départ mais à l'infirmerie, et ce pour toute la fin de saison. Son abattage, ses frappes lumineuses et sa présence dans le jeu aérien manquent cruellement. Et comme Arnaud Kalimuendo est touché pour quelques semaines, Amine Gouiri se retrouve beaucoup trop seul devant. Après un départ canon à Rennes (six buts en huit matches de L1), l'ancien Niçois n'a plus été décisif depuis octobre.

Pensionnaires réguliers de l'infirmerie, Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana sont pour leur part disponibles, mais peinent encore à trouver leur place dans le jeu rennais. Là aussi, le directeur sportif Florian Maurice et son équipe s'activent. Ils ont jeté leur dévolu sur Karl Toko Ekambi, en échec à Lyon, sollicité également par le Celta Vigo mais aperçu mercredi soir à l'aéroport de Rennes. Il "est en difficulté à Lyon mais il peut se relancer si on le met en confiance", a assuré l'entraîneur Bruno Genesio, qui en sait quelque chose.