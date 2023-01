Avec 29 buts inscrits en Coupe de France, Kylian Mbappé égale le record de Jean-Pierre Papin

Auteur d'un quintuplé avec le Paris Saint-Germain contre Pays de Cassel, Kylian Mbappé est devenu lundi à Lens le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec 29 buts, comme Jean-Pierre Papin. Le vice-champion du monde 2022 a inscrit ses 29 buts en 25 rencontres disputées dans la plus veille compétition française de clubs.

Il rejoint "JPP", auteur de 29 buts pour Marseille et Bordeaux, et double le Portugais Pedro Miguel Pauleta, 28 fois buteur dans le tournoi avec Bordeaux et le PSG. Mbappé a remporté trois Coupes de France avec le PSG en 2018, 2020 et 2021. JPP en a remporté une avec l'OM en 1989, et Pauleta deux, en 2004 et 2006.

Premier quintuplé de l'histoire du PSG

Capitaine du PSG lundi soir, Mbappé a réussi son quintuplé en moins de cinquante minutes (29e, 35e, 40e, 56e, 78e). Son plus beau but est son deuxième, un lob sur le gardien amateur Romain Samson. L'US Pays de Cassel évolue en Régionale 1, la 6e division française.

Il s'agit aussi du premier quintuplé de l'histoire du PSG. En inscrivant cinq buts ce soir, Mbappé porte désormais son compteur personnel au PSG à 196 réalisations sous le maillot parisien. Plus que quatre buts et il égalera l’attaquant uruguayen Edinson Cavani, actuel meilleur buteur de l’histoire du club de la Capitale avec un nombre de 200 buts inscrits.