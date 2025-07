Tour de France 2025 : Lille «nous a magnifiquement reçus», se réjouit Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Le Tour de France 2025 débute ce samedi 5 juillet pour trois semaines de course. Un départ qui aura lieu à Lille (Nord), avec une ambiance des grands jours. Christian Prudhomme, directeur du Tour, était l’invité de Lénaïg Monier dans Europe 1 Matin Week-End pour nous en parler.

Le grand départ du Tour de France 2025 se tiendra à Lille ce samedi 5 juillet. Une édition qui se déroulera exclusivement en France, pour la première fois depuis 2021.

L'ambiance est au rendez-vous à Lille. "C'est une terre qui nous a magnifiquement reçus", souligne Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, invité d’Europe 1 Matin Week-End. La ville du Nord sait accueillir et “aime le cyclisme et le Tour de France”, ajoute-t-il.

Le retour d'une "jeunesse enthousiaste"

Des milliers de personnes sont attendus sur la ligne de départ, avec de plus en plus de jeunes présents. “Ça fait vraiment plaisir. Il y a quelques années, les plus jeunes me demandaient des autographes ou des selfies en me disant : c’est pour mon grand-père, c’est pour ma grand-mère ! Depuis deux jours, c’était pour eux”, se réjouit Christian Prudhomme. C’est le retour d’une “jeunesse enthousiaste” venue supporter le Tour de France, chose qui ravit le directeur du Tour de France.