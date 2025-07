Tour de France 2025 : parcours, favoris, coureurs à suivre… Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle édition de la Grande Boucle

Le Tour de France 2025 s’élancera ce samedi 5 juillet de Lille pour une édition 100 % française. Entre les nombreux cols mythiques, la rivalité Pogačar-Vingegaard et les jeunes talents tricolores à surveiller, cette Grande Boucle s’annonce palpitante. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pour la première fois depuis 2021, le Tour de France se déroulera exclusivement dans l'Hexagone. Le Grande Départ a lieu à Lille, ce samedi 5 juillet et, si la première étape est promise aux sprinteurs, dès le lendemain, les coureurs vont devoir batailler lors d'une étape vallonée autour de la côte d’Opale. Comme d'habitude, la course comptera 21 étapes, pour environ 3338,8 kilomètres, avec un total de 52.500 mètres de dénivelé positif. De quoi satisfaire les grimpeurs les plus aguerris.

Le tracé comporte six étapes de montagne, avec cinq arrivées au sommet : La Plagne, Hautacam, Superbagnères, le Mont Ventoux (première arrivée au sommet depuis 2016) et le col de la Loze, où les points pour le maillot à pois seront doublés, car son sommet sera le plus élevé du Tour de France 2025. Le Mont Ventoux, mythique ascension de la Grande Boucle, pourrait jouer un rôle décisif à une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées tout comme le Col de la Loze, dernier juge de paix du Tour de France.

Deux contre-la-montre individuels figurent également au menu : un premier sur les routes normandes, à Caen, et un second en haute montagne, entre Loudenvielle et Peyragudes. Enfin, l’arrivée finale se fera à Paris, avec une boucle originale comprenant trois ascensions de la butte Montmartre, offrant une dernière bataille entre puncheurs.

Des favoris bien connus, un duel à deux

Comme chaque année, Tadej Pogačar (UAE Emirates) fait figure de grandissime favori. Le Slovène, triple vainqueur du Tour (2020, 2021, 2024), vise un quatrième sacre pour rejoindre Christopher Froome et n'être plus qu'à une longueur des recordmens de succès sur la Grande Boucle (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain). Impressionnant lors du dernier Critérium du Dauphiné (3 succès d'étape et la victoire au classement général), il semble dans une forme étincelante.

Son grand rival, le Danois Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), double vainqueur en 2022 et 2023, sera bien présent malgré sa grave chute survenue en début d’année, sur Paris-Nice. Lors du dernier Critérium du Dauphiné, le Danois semblait légèrement en-dessous de Pogačar, mais son état de forme a progressé au fil des jours. Preuve que le Tour 2025 est encore indécis.

Derrière eux, Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) revient avec ambition après une année 2024 perturbée par des blessures. Le Belge, excellent rouleur et grimpeur, visera au moins le podium. Autre prétendant crédible, Primož Roglič (BORA-hansgrohe), passé à côté en 2024, reste un coureur à ne jamais sous-estimer en haute montagne. Après son abandon lors du Tour d'Italie, il s'est focalisé sur la Grande Boucle. Au sein de son équipe, Florian Lipowitz pourrait être un excellent leader de rechange.

Des outsiders prêts à surprendre

Plusieurs coureurs espèrent bousculer la hiérarchie. L’Australien Ben O’Connor (Jayco-AlUla), très régulier sur trois semaines, vise un nouveau top 5 (4e en 2021). L’Espagnol Enric Mas (Movistar), en quête de renouveau, pourrait aussi jouer les trouble-fête, tout comme le Portugais João Almeida, mais ce dernier est le coéquipier de Pogačar chez UAE. Capable d’exploits en haute altitude, il devrait calquer sa course sur celle de son leader.

Du côté des grimpeurs-puncheurs, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Oscar Onley (Team Picnic PostNL) ainsi que Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) espèrent briller sur des étapes escarpées, voire jouer un rôle au général si les circonstances leur sourient.

Les jeunes coureurs à suivre de près

Le Tour de France 2025 pourrait également révéler de nouveaux talents au grand jour. Parmi les coureurs attendues, Iván Romeo (Movistar), champion d’Espagne, a déjà impressionné le grand public lors du dernier Critérium du Dauphiné. Le Britannique Oscar Onley (Picnic–PostNL), cité parmi les outsiders et brillant sur le Tour de Suisse, pourrait lui aussi faire parler de lui.

Le coureur français Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), l'une des révélations de ce début de saison, devrait jouer plusieurs étapes et le maillot à pois de meilleur grimpeur. À seulement 21 ans, le Français a remporté une étape sur Paris-Nice, le Tour de Romandie, mais aussi sur le Critérium du Dauphiné. Thibau Nys (Lidl-Trek), spécialiste des étapes accidentées, est également capable de remporter une étape destinée aux plus costauds.

Les Français à ne pas manquer

Lenny Martinez représente le plus grand espoir tricolore tout comme Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels) qui est passé tout proche de l'exploit lors du dernier Tour de Suisse (2e derrière Joao Almeida). Derrière eux, Clément Champoussin (XDS Astana), coureur offensif et dans son élément lorsque la route s'élève, est capable d’arracher une victoire de prestige sur une étape de montagne.

Le jeune Louis Barré (Intermarché–Wanty) tentera de se glisser dans les échappées sur des étapes de moyenne montagne. Avec un parcours taillé pour les grimpeurs, une rivalité historique entre Pogačar et Vingegaard, et de jeunes coureurs tricolores très prometteurs, le Tour de France 2025 s’annonce aussi spectaculaire qu’indécis.