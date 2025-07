«C'est une grande fête» : à Lille, ville-départ du Tour de France, l'effervescence est à son comble

Pour la troisième fois de son histoire, la métropole de Lille accueille le départ de la Grande Boucle dont on célèbre la 112e édition. Des milliers de personnes étaient déjà présentes dans les rues jeudi pour la traditionnelle présentation des équipes. La première étape aura lieu samedi.

J-1 avec le départ du Tour de France. Pour la troisième fois de son histoire, la métropole de Lille accueille le départ de la Grande Boucle dont on célèbre la 112e édition. Depuis plusieurs jours, Lille est en effervescence et l'était d'autant plus jeudi à l'occasion de la présentation des équipes.

"On le mérite, c'est une très belle ville"

Dans les rues lilloises, Patrick et Hélène arborent fièrement leur maillot jaune avec inscrit "Lille Grand départ 2025". "C'est une grande fête, ça rassemble du monde et que ce soit dans le Nord, sur notre territoire, c'est chouette", s'enthousiasme Hélène. "C'est bien que ce soit ici, c'est une terre de vélo. Lille prend une dimension internationale et ça, c'est génial ! Puis, on le mérite, c'est une très belle ville, il y a cette ferveur, cette joie des nordistes", ajoute Patrick.

"On a des beaux paysages, des belles villes, autant les célébrer"

Après le Danemark, l’Espagne et l’Italie, le départ du Tour fait son grand retour sur le territoire français. "Un départ en France c'est quand même plus appréciable. On a des beaux paysages, des belles villes, autant les célébrer", témoigne un supporter lillois.

À lire aussi Tour de France 2025 : le passage par la butte Montmartre officialisé pour la dernière étape

Pendant deux heures, les 184 coureurs ont défilé dans les rues du centre ville de Lille. Arsène 13 ans, le téléphone à la main n’a rien loupé. "Tout le monde ne voit pas ça, ça représente beaucoup pour moi car je regarde le Tour de France depuis que je suis petit, j'adore le vélo, le sport, je suis super content !", réagit-il. Au total, trois étapes sont organisés dans le Nord-Pas-de-Calais.