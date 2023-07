Si Kylian Mbappé veut rester au PSG, il doit «signer un nouveau contrat», lance Nasser Al-Khelaïfi

Si Kylian Mbappé "veut rester, il faut signer un nouveau contrat, on ne peut pas laisser partir gratuit un des meilleurs joueurs du monde", a prévenu mercredi le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, durant la conférence de presse du nouvel entraîneur Luis Enrique. "Il a dit lui-même 'Jamais je ne partirai gratuitement'. Si quelqu'un a changé d'avis, ce n'est pas ma faute. On ne veut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde partir gratuit, c'est très clair", a insisté le dirigeant face aux médias réunis au nouveau centre d'entraînement du club de la capitale à Poissy (Yvelines).

"Ma seule option pour le moment"

L'attaquant international français, au club depuis 2017, a fait savoir qu'il souhaitait honorer son contrat jusqu'en 2024 avant un probable départ. Dans cette hypothèse, le club parisien ne récupérerait aucune indemnité de transfert. "Nous, on veut que Kylian reste, mais il faut signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde aujourd'hui partir gratuit, c'est impossible", a répondu Nasser Al-Khelaïfi après avoir esquivé une première fois la question. Mbappé, qui était arrivé en fin de contrat, a prolongé à la surprise générale en mai 2022 au PSG pour deux saisons plus une supplémentaire, une option qu'il est libre d'activer d'ici au 31 juillet. L'attaquant vedette a indiqué son souhait de ne pas le faire.

Le PSG privilégie deux options: soit vendre dès cet été le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022, recruté à Monaco en 2017 contre 180 millions d'euros, pour récupérer une indemnité de transfert, soit le convaincre de prolonger son contrat au-delà de 2024. "J'ai dit que mon objectif était de continuer, de rester au club, c'est ma seule option pour le moment", avait commenté Mbappé le 15 juin lors d'un rassemblement de l'équipe de France, après que son refus d'activer l'année supplémentaire jusqu'en 2025 avait été dévoilé.