Ligue 1: le PSG nomme Luis Enrique comme entraîneur jusqu'en 2025

Le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi la nomination jusqu'en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, en remplacement de Christophe Galtier, dont le départ avait été officialisé plus tôt. "C'est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer, un des meilleures coaches au monde, pas pour ce qu'il a gagné mais pour son style de foot, offensif", a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi aux côtés du technicien de 53 ans lors d'une conférence de presse tenue au nouveau centre d'entraînement à Poissy dans les Yvelines.

8e entraîneur du PSG depuis l'ère qatarie

Luis Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du club, en 2011. "Je peux vous garantir qu'on travaillera en tant qu'équipe", a promis le nouvel entraîneur, désireux de "chercher des titres", "l'objectif commun" avec les joueurs. "Lucho", réputé pour son fort caractère, était sur le marché depuis décembre et son limogeage par la Fédération espagnole dans la foulée de l'élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre le Maroc. Il prend la suite de Galtier, critiqué pour le jeu ennuyeux, sans envie ni création de ses joueurs, dont le palmarès affiche un Trophée des champions et un titre de champion de France, gagné avec un point d'avance sur Lens.

Avec l'Espagnol, le club parisien a réussi à sortir par le haut d'un exercice mouvementé et très décevant, dénichant un grand nom du football international à la carrière prestigieuse. L'ancien milieu international, passé par les bancs de l'AS Rome (2011-2012), du Celta Vigo (2013-2014) et du FC Barcelone (2014-2017), a pour mission d'offrir enfin au PSG une première Ligue des champions, le rêve des propriétaires qatariens. Luis Enrique a déjà gagné la prestigieuse Coupe d'Europe, avec le Barça en 2015, année où il a également remporté le championnat et la Coupe d'Espagne. Il dirigeait également la formation blaugrana le soir de la fameuse "remontada", le 6-1 infligé au PSG en 1/8 de finale retour de C1 (après une défaite 4-0 à l'aller) en 2017.

Retrouvaille avec Neymar

A Paris, il retrouvera un des artisans majeurs de ces succès, le Brésilien Neymar qu'il avait sous ses ordres en Catalogne, à condition que le N.10 poursuive son aventure sous le maillot rouge et bleu. Avec ses fermes convictions et son verbe haut, Luis Enrique a été recruté pour sa capacité à inculquer une philosophie offensive à ses formations, avec beaucoup de possession, ce qui a particulièrement manqué au PSG ces dernières saisons. La gestion du cas Kylian Mbappé constituera son premier gros chantier alors que l'avenir flou de la star parisienne, désireuse de quitter le club libre au terme de son contrat en 2024, risque d'être le feuilleton de l'été.