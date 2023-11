EXCLU - Scudetto, Euro 2024, directeur sportif... Olivier Giroud évoque ses prochains objectifs

Mais où va s'arrêter Olivier Giroud ? À 37 ans, l'attaquant tricolore, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 54 réalisations, apparaît dans une forme resplendissante. À l'occasion de cette fenêtre internationale, l'attaquant de l'AC Milan est l'invité de l'émission Le studio des légendes, installée à Clairefontaine. Au micro de Jacques Vendroux, Olivier Giroud aborde ses prochains objectifs.

Scudetto, Euro 2024 et Ligue des champions

L'ancien joueur d'Arsenal et Chelsea est-il prêt à jouer encore longtemps ? Pour l'intéressé, la réponse est sans appel. "Je ne me projette pas à moyen terme. Je prends les années les unes après les autres comme elles viennent. Et je ne sais même pas où je serai l'année prochaine. C'est pour vous dire. Donc, je me concentre sur l'année actuelle", avoue l'attaquant français qui assure avoir ce qu'il faut pour continuer. Mais le numéro 9 des Bleus admet tout de même avoir plusieurs objectifs pour la suite.

>> LIRE AUSSI - Équipe de France : ces deux autres records que peut battre Olivier Giroud

"L'Euro 2024, c'est l'objectif à court terme. Comme je l'ai dit, je ne me projette pas au-delà", affirme le joueur de 37 ans. Très attaché au maillot bleu, Olivier Giroud reste engagé en club, comme il l'a toujours été. "Mon objectif est de faire une grosse saison avec le Milan et gagner la deuxième étoile, ce qui serait synonyme d'un 20e scudetto (championnat italien) avec le Milan. Ce ne sera pas facile, mais on y croit", espère le meilleur buteur milanais de la saison. Par la suite, il souhaite aussi réaliser un beau parcours en Ligue des champions. "Après, on fera le point", assure l'attaquant français.

Directeur sportif

À 37 ans, Olivier Giroud sait qu'il risque de ranger les crampons d'ici peu. Il est donc temps pour lui de penser à la suite. Mais pour le meilleur buteur des Bleus, une carrière d'entraîneur n'est pas vraiment envisageable. "Ce sport, c'est ma passion, donc je pense que je resterai dans le football. Mais je ne pense pas, du moins pour l'instant, être entraîneur. Je n'en ai pas l'envie et je ne sais pas si j'en aurai l'énergie et la volonté un jour, parce que c'est très demandeur", reconnait-il au micro de Jacques Vendroux.

En revanche, une autre carrière pourrait l'intéresser. "J'aimerais un poste comme directeur sportif. Parce que tu touches à plusieurs choses au sein du club. Tu touches à la politique de recrutement, à l'équipe première et à l'académie. Pour moi, c'est quelque chose qui me botterait plus", dévoile le champion du monde 2018.