Équipe de France : ces deux autres records que peut battre Olivier Giroud

Et de 54. Vendredi face à Gibraltar, l'attaquant français Olivier Giroud a inscrit son 54e but avec l'équipe de France, un record qu'il possède, et qu'il peut encore améliorer ce lundi avec la réception de la Grèce au Stade de France, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 - un match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport (tous les soirs entre 20 heures et 23 heures). L'ancien Montpelliérain détient aussi le record du plus grand nombre de buts marqués de la tête, avec 16 réalisations.

Olivier Giroud devrait dépasser Thierry Henry en nombre de sélections

Du haut de ses 123 sélections sous le maillot bleu, le buteur de l'AC Milan a égalé l'ancien attaquant Thierry Henry, et il pourra le dépasser ce lundi en cas de titularisation. Peut-il aller chercher le record absolu du nombre d'apparitions en bleu, détenu par le gardien Hugo Lloris et ses 146 sélections ? "Je ne pense pas qu'il battra Lilian (Thuram, 142 sélections), ni Lloris", estime pour sa part Jimmy Algérino, qui salue toutefois la longévité de l'attaquant de 36 ans à ce poste.

D'ailleurs, l'attaquant français peut également essayer de devenir le plus vieil international tricolore. Pour cela, il faut qu'Olivier Giroud soit sélectionné jusqu'à ses 40 ans, comme l'a été Larbi Benbarek en 1954. "Qui peut dire s'il s'arrêtera à tel âge, à tel autre ?", s'interroge Grégory Schneider, soulignant que le numéro 9 des Bleus trouvait encore "des ressources" pour performer au haut niveau.