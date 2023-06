EXCLU EUROPE 1 : «Je jouerai tant que je pourrai», Olivier Giroud évoque son avenir à l'AC Milan

Alors que les championnats sont terminés, les Bleus se sont retrouvés à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matches face à Gibraltar et la Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Dans un entretien exclusif pour Europe 1, Olivier Giroud revient sur divers sujets. La disparition de Silvio Berlusconi, le phénomène Novak Djokovic, mais aussi la récente retraite de son coéquipier de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dont un biopic est d'ailleurs prévu sur sa vie. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en profite pour faire le parallèle avec son avenir au sein du club.

Une carrière aussi longue que Zlatan, "pourquoi pas ?"

"C'est un exemple de longévité et un exemple de professionnalisme. On a discuté ensemble, il est très motivé et très passionné, tout comme moi", commence l'avant-centre avant d'ajouter : "Au bout d'un moment, ton corps et ton physique te disent 'stop' et je pense que pour lui, c'était le moment d'arrêter". Olivier Giroud se voit-il continuer jusqu'à l'âge de 41 ans comme son ancien coéquipier suédois ? Le Français n'a pour l'instant pas d'avis précis sur la question mais se voit poursuivre à l'AC Milan.

"Pourquoi pas ? Je ne me projette pas à moyen terme et à court terme. Je suis encore un an à l'AC Milan, après on verra. Je ne me fixe pas de limite, mais c'est sûr que je jouerai tant que je pourrai pour vraiment apprécier, profiter de chaque instant et prendre un maximum de plaisir", explique-t-il. Arrivé au club milanais en 2021, le numéro 9 français a pu célébrer un nouveau titre de champion d'Italie en 2022.

Pour l'attaquant, la passion du jeu est primordiale afin de poursuivre sa carrière. "Pourquoi s'arrêter tant que je peux continuer ?", conclut Olivier Giroud. À l'âge de 36 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53) se sent toujours en forme et affirme que "le corps va bien". Le Tricolore cherchera à augmenter son compteur de réalisations face à Gibraltar, 201e nation au classement FIFA, ce vendredi 16 juin. Coup d'envoi à 20h45.