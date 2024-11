Rugby : en s'imposant contre l'Argentine, le XV de France achève sa tournée d'automne avec une troisième victoire

Opposés à l'Argentine pour leur dernier test-match de la tournée de novembre, les Bleus ont surclassé les Pumas 37 à 23 vendredi au Stade de France et finissent sur une bonne note une année en dents de scie et marquée par de lourdes affaires extra-sportives. Après avoir réussi leur rentrée automnale contre le Japon (52-12) puis battu sur le fil la Nouvelle-Zélande (30-29), ils ont enchaîné une troisième victoire consécutive dans un match haché face à des Pumas aux dents peut être émoussées par une longue saison.

Un succès acquis sans trembler

Profitant de l'indiscipline argentine (huit pénalités en première période, deux cartons jaunes), les hommes de Fabien Galthié ont su se mettre rapidement à l'abri, virant à la pause avec une confortable avance (30-9) avec des essais de Flament (9e), Villière (33e), et un essai de pénalité (36e) sur une énorme occasion d'un Louis-Bielle Biarrey décidément intenable sur son aile. Ce succès acquis sans trembler marquait les retrouvailles entre le XV de France et l'Argentine dans un contexte moins lourd que la cauchemardesque tournée des Bleus l'été dernier en Amérique du Sud.

Sans la plupart de leurs cadres, les Français s'étaient imposés lors du premier test (28-13) et inclinés au second (33-25), mais les résultats sportifs étaient passés au second rang après l'inculpation pour viol aggravé de deux joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou, toujours mis en examen et qui ont retrouvé les terrains en France, et les propos racistes d'un autre, Melvyn Jaminet, suspendu jusqu'à janvier prochain. Quatre mois plus tard, dans la froide soirée de Saint-Denis, où les Bleus s'étaient entraînés sous la neige la veille, les deux équipes se présentaient dans un contexte bien différent, uniquement sportif cette fois. Les Pumas, qui arrivaient confiants après un Rugby Championship réussi, et une tournée européenne marquée par une victoire en Italie (50-18) et une courte défaite en Irlande (22-19), ont fait douter les Français dans un début de match tendu.

Bielle-Biarrey a encore frappé

Sous les nombreuses chandelles allumées par les pieds argentins, les Français se sont montré fébriles, accumulant les pertes de balle. Mais les Pumas ont payé rapidement leur engagement mal maîtrisé, à l'image de leur capitaine et talonneur Julian Montoya, qui a écopé d'un carton jaune pour un déblayage dangereux sur le pilier Jean-Baptiste Gros, sorti blessé sur l'action (4e). Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont immédiatement profité de leur supériorité numérique sur une jolie combinaison en touche, Dupont trouvant Yoram Moefana, qui a fixé en force la défense avant que le deuxième ligne Thibaud Flament ne marque le premier essai du match (9e).

Après de nombreux échanges de jeu au pied et un duel de buteurs entre les ouvreurs Thomas Ramos et Tomas Albornoz, les Bleus ont accru leur écart au score grâce à Gabin Villière (33e), servi par Léo Barré après un gros travail du pack tricolore. Quelques minutes plus tard, l'inévitable flèche des Bleus Bielle-Biarrey a failli marquer un nouvel essai sur un jeu au pied de Ramos, comme contre le Japon et la Nouvelle-Zélande, mais en a été privé par une faute grossière de Gonzalez, sanctionné d'un carton jaune et d'un essai de pénalité pour un en-avant volontaire (36e).

Après 40 minutes de jeu, la France avait déjà marqué 30 points contre les Pumas, ce qu'elle n'avait plus réussi depuis 2012. Dans une deuxième période presque anecdotique vu l'avance au score et toujours gâchée par de nombreuses fautes de main, les Bleus ont encaissé deux essais argentins (Gallo 56e, Ruiz 70e), sans jamais sembler en grand danger. Et comme toujours cet automne, "LBB" la fusée bordelaise a frappé de nouveau. Plutôt que de profiter d'un jeu au pied millimétré de Ramos comme face aux Néo-Zélandais, l'ailier a cette fois tout fait tout seul, jouant au pied pour lui-même pour aplatir le seul essai Bleu de la deuxième période (58e).