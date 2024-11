France-Nouvelle-Zélande : les Bleus remportent leur troisième victoire consécutive face aux All Blacks (30-29)

Le XV de France affrontait l'une des meilleures équipes au monde ce samedi soir au Stade de France, pour leur deuxième match test international de l’automne. Un défi de taille pour les joueurs de Fabien Galthié. Avec 48 victoires pour 14 défaites et un nul, la Nouvelle-Zélande domine largement son face-à-face avec la France. Toutefois, les deux derniers affrontements qui se sont déroulés à domicile au Stade de France, ont été remportés par le XV de France.

Un combat de longue haleine

En première période, les redoutables All Blacks ont largement dominé avec 67 % de possession de balle. Mais de retour des vestiaires, les Bleus ont su s'imposer progressivement, jusqu'à égaliser à la 45e minute et reprendre l'avantage grâce à un essai de Louis Bielle-Biarrey (22-17) à la 50e minute. Dans la foulée, Thomas Ramos transformait l'essai (24-17). Malgré ce tour de force, les All Blacks n'ont pas dit leur dernier mot, remontant à un point des Bleus (27-26) à plus de 10 minutes de la fin. Mais les Bleus ont tenu bons et ont profité d'une pénalité, avec un déblayage au cou de Tu'ungafasi, pour enquiller 30-26, quatre points d'écart à 8 minutes de la fin. A ce stade, la tension est à son comble entre les deux équipes. Finalement, la France maintient un point d'écart jusqu'au coup de sifflet et sort victorieuse de son combat avec les Blacks (30-29).