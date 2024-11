XV de France - All Blacks : «On s'attend à ce que tout nous pose problème», confie Galthié

Une équipe de légende, triple championne du monde. Après les modestes Japonais, effacés la semaine dernière 52-12, c'est au tour des mythiques All Blacks d'affronter au Stade de France le XV de France. Les coéquipiers d'Antoine Dupont vont tenter d'enchaîner un deuxième succès dans cette tournée d'automne face à des Néo-Zélandais qui sortent d'un trou d'air, après leur amère défaite face à l'Afrique du Sud lors du mondial. C'était il y a un peu plus d'un an, en octobre 2023, les Springboks venaient à bout des All Blacks au terme d'un choc jusqu'au bout du suspense, 12-11.

"Ils veulent reprendre le leadership"

Reste que pour les Bleus, qui restent sur deux succès face aux hommes en noir, affronter les All Blacks c'est toujours un moment particulier. "C'est le rêve, il n'y a pas un joueur en France aujourd'hui qui ne veut pas jouer ce match-là", assure Fabien Galthié dans un rire au micro d'Europe 1. "On s'attend à ce que tout nous pose un problème. Je pense que c'est une équipe, connaissant un peu ce peuple, qui est en train de régler des comptes après avoir vécu peut-être certaines années difficiles. Ils veulent reprendre le leadership".

Et le sélectionneur de 53 ans a semble-t-il raison de se méfier, puisqu'en guise d'avertissement les coéquipiers d’Ardie Savea, élu meilleur joueur du monde l’an passé, ont fait plier l’Angleterre et l’Irlande, respectivement 24-22 et 23-13.

Fabien Galthié a donc décidé d’adapter sa composition d’équipe afin de surprendre l’ogre néozélandais. Au poste d’arrière, Romain Buros fêtera sa première sélection au détriment de Léo Barré. Mais surtout, Matthieu Jalibert n’a pas été retenu pour cette rencontre. Le polyvalent Thomas Ramas sera de nouveau associé à Antoine Dupont à la charnière. Des bleus qui misent beaucoup sur la pépite Dupont pour faire bousculer les redoutables All Blacks. Réponse ce samedi à partir de 21h10.