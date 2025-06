Roland-Garros : sereine et brillante, Loïs Boisson écrit sa légende

Sensation de ce Roland-Garros, la Française Loïs Boisson (361e joueuse mondiale) a créé un nouvel exploit mercredi contre la N.6 mondiale Mirra Andreeva et s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle sera face à l'Américaine Coco Gauff ce jeudi après-midi.

Première bénéficiaire d'une "wild card" de l'histoire à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, la Française Loïs Boisson prépare le choc de ce jeudi contre la N.2 mondiale Coco Gauff avec le calme qui la caractérise. Pour la première fois depuis le début de sa folle aventure porte d'Auteuil, la 361e mondiale, tombeuse de la 6e mondiale Mirra Andreeva mercredi après-midi, ne bénéficie pas d'un jour de battement entre-deux-tours.

"C'est extraordinaire ce qu'elle arrive à produire"

Mais sa routine n'a pas changé depuis le début de Roland-Garros : entraînement, match, victoire, récupération. La pression semble lui glisser dessus. Loïs Boisson est dans sa bulle mais avoue, du bout des lèvres, percevoir que sa notoriété grandit. "Je ne regarde pas tout ce qui se passe autour, mais je me rends compte aussi que ça change un peu, parce que forcément, quand je sors dans la rue et qu'on me demande des photos, ce n'était pas le cas avant", glisse-t-elle.

Même Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale, actuelle directrice de Roland-Garros, est bluffée par l'attitude de la Dijonnaise. "Personne ne s'y attendait ! C'est extraordinaire ce qu'elle arrive à produire, et puis, elle a l'air de gérer ça hyper sereinement. C'est vrai que c'est impressionnant", lance-t-elle.

La révélation Loïs Boisson sera de retour sur le court Philippe-Chatrier ce jeudi, opposée en demi-finale à Coco Gauff, finaliste porte d'Auteuil en 2022, gagnante de l'US Open en 2023, et deuxième au classement WTA. Mais pour la Française, rien ne semble désormais impossible.