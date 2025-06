Roland-Garros : «Elle a fait un match de fou» : place de la Concorde, Loïs Boisson électrise la fan zone

Loïs Boisson n'en finit pas de faire parler d'elle à l'occasion du tournoi de Roland-Garros. Du haut de ses 22 ans, elle avance méthodiquement dans la compétition, éliminant des adversaires pourtant bien mieux classées qu'elle. Dans la fan zone place de la Concorde, son aventure électrise le public venu en nombre pour voir ses exploits.



C'est une première depuis 2011. Une Française s'apprête à jouer la demi-finale de Roland-Garros ce jeudi. Du haut de ses 22 ans, Loïs Boisson impressionne et remporte le cœur du public. Après avoir battu successivement la numéro 3 et la numéro 6 mondiales, elle affronte ce jeudi l'Américaine Coco Gauff, deuxième au classement féminin.

"Elle a fait un match de fou"

Ils seront encore nombreux dans les tribunes, mais aussi dans la fan zone, à supporter la jeune Dijonnaise. Place de la Concorde, ce mercredi, de nombreux curieux venus voir le parcours de la jeune femme étaient déjà présents. Sur les deux écrans géants, juste devant l'obélisque de la Concorde, Loïs Boisson fait lever les spectateurs des tribunes et des transats.

"Franchement, elle a fait un match de fou et l'ambiance était géniale", concède Lola, accompagnée de Marie, drapeau de la France dans les mains, venues spécialement pour le match. "Franchement, c'est trop bien, on voyait bien, on était bien dans le jeu", poursuivent-elles au micro d'Europe 1.

Place de la Concorde, ils sont nombreux à suivre de près le parcours de la Française Loïs Boisson. © Charles Bouchain, Europe 1

Vers un afflux massif de visiteurs pour la demi-finale de Loïs Boisson ?

Le quart de finale victorieux de la Dijonnaise était le tout premier match diffusé dans cette fan zone. Faut-il y voir un symbole ? Alix, habillée tout en bleu, a déjà sa réponse. "Quoi de mieux qu'une Française pour lancer cette nouvelle fan zone Place de la Concorde ? Franchement, c'est un signe de se dire que c'était vraiment le premier jour", insiste-t-elle.

Et pour voir la demi-finale de la Française, certains spectateurs ont d'ores et déjà prévu de revenir ce jeudi. "Vu l'engouement qu'il y a autour de Loïs et les gens qui ne suivaient pas forcément Roland-Garros et qui ont vu ce qu'il se passait, ils vont avoir envie de venir ici. À mon avis, il vaut mieux être là tôt pour assurer son petit transat comme à la piscine", note avec humour un supporter parisien. Le jeune homme a même commencé à écrire des chants en l'honneur de Loïs Boisson, pour faire vivre encore plus cette tribune concorde.