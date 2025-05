Roland-Garros 2025 : où et quand suivre le tirage au sort des tableaux principaux ?

Le tournoi principal de Roland-Garros édition 2025 démarre ce dimanche 25 mai. Quelles seront les affiches du premier tour dans les tableaux de simple féminin et masculin ? Pour le savoir, un tirage au sort est organisé ce jeudi 22 mai, et il sera retransmis en direct. Europe 1 fait le point.

C'est le moment tant attendu avant le coup d'envoi des tableaux principaux de Roland-Garros. Le tirage au sort des simples féminin et masculin est organisé ce jeudi 22 mai à partir de 14 heures, soit trois jours avant le début des matches du premier tour. Il permettra aux fans de la petite balle jaune de découvrir les affiches, et surtout, de se projeter avec les potentiels duels de premier plan à venir à la fin de la quinzaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un tirage au sort à suivre en direct

Les organisateurs diffusent en direct, sur le site officiel de Roland-Garros, le tirage au sort de ces deux tableaux principaux. Celui-ci se déroule en deux temps pour chaque tableau : un système électronique répartit d'abord tous les joueurs qui ne sont pas têtes de série, c'est-à-dire les moins bien classés. Il existe 32 têtes de série pour 128 participants dans chaque tableau, ce sont donc les noms de 96 joueurs qui seront distribués ici et là.

Puis, un invité de marque procède au placement des joueurs qui bénéficient du statut de tête de série, à l'exception des numéros 1 et 2, placés respectivement tout en haut et tout en bas du tableau pour ne pouvoir s'affronter qu'en finale. À noter que les noms des athlètes issus des qualifications ne seront pas encore connus - les qualifications se terminant le lendemain, vendredi 23 mai - mais leur positionnement sera tout de même dévoilé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le tirage au sort des autres tableaux s'effectuera les jours suivants. Ainsi, ceux du double dames et du double messieurs se dérouleront le samedi 24 mai, le double mixte le lundi 26 mai, les simples juniors le 31 mai, les doubles juniors le 1er juin et les tournois de tennis-fauteuil et de quad (fauteuils pour les joueurs atteints de troubles d'un ou deux membres supérieurs, ndlr), le lundi 2 juin.