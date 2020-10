Il y a 20 ans, la Française Mary Pierce remportait Roland-Garros

La gagnante de la finale de l'édition 2020 de Roland-Garros se verra remettre le précieux trophée des mains de Mary Pierce, samedi. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque Mary Pierce est la dernière Française à avoir remporté Roland-Garros, il y a 20 ans. En 2000, elle s'imposait en finale contre l'Espagnole Conchita Martinez (6-2, 7-5) et soulevait la coupe Suzanne-Lenglen pour la première et dernière fois. L'une des deux futures lauréates du jour n'était même pas née lors de cette victoire historique pour la France ! La Polonaise Swiatek n'a que 19 ans tandis que son adversaire, l'Américaine Kenin, approche de sa 22ème année dans cette finale inédite.

"Toujours contente de revenir"

Mary Pierce, qui foulera le court Philippe-Chatrier 20 ans après sa victoire, se souvient avec émotion de la finale, elle qui est "toujours contente de revenir" à Roland-Garros. "Quand je vois le court Philippe-Chatrier, ça me donne envie de rejouer !", raconte-t-elle avec nostalgie, "j'ai envie de me mettre en tenue, d'être sur le terrain et de jouer un grand match devant un stade rempli de public". À cause de l'épidémie de coronavirus, les gradins ne seront malheureusement pas aussi remplis qu'à l'accoutumé cette année.

Public ou pas, à quand une nouvelle victoire française ? La dernière gagnante tricolore des Internationaux de France s'impatiente, elle veut une succession ! "Il faut donner la mentalité de rêver, de viser haut et de ne pas avoir peur", explique-t-elle, "j'ai l'impression que les Français ont peur de ne pas réussir et d'être déçus". Plus globalement, Mary Pierce s'engage auprès des jeunes joueurs et joueuses de tennis. Elle en a pris deux sous son aile : une Américaine d'origine camerounaise et un Ivoirien. Sans moyens, ils ont besoin du coup de pouce d'une grande championne pour, peut-être, rayonner un jour sur le court central de Roland-Garros.