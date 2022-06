Roland-Garros : Iga Swiatek s'impose face à Cori Gauff et remporte le tournoi féminin

Nouveau triomphe pour Iga Swiatek à Roland-Garros. Deux ans après sa victoire surprise en 2020, la Polonaise, désormais numéro 1 mondiale, a disposé de l'Américaine Cori Gauff en finale ce samedi. Un succès en deux manches (6-1/6-3), acquis en un peu plus d'une heure, qui lui offre le 2e titre du Grand-Chelem de sa carrière. Elle a par ailleurs égalé la série de 35 victoires consécutives sur le circuit, jusque-là détenue par Venus Williams.

Face à Cori Gauff, 18 ans seulement et peut-être un peu paralysée par l'événement, Iga Swiatek est devenue la première joueuse multi-titrée à Roland-Garros depuis Serena Williams qui y a gagné son 3e titre en 2015 et la plus jeune joueuse à remporter deux titres en Grand Chelem depuis Maria Sharapova. De son côté, Gauff qui n'avait pas perdu le moindre set du tournoi jusque-là, atteindra lundi son meilleur classement, au 13e rang mondial.

6e titre d'affilée pour Swiatek

Elle aura une nouvelle chance de soulever un trophée à Roland-Garros dimanche en finale du double dames qu'elle joue avec sa compatriote Jessica Pegula contre les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Trop nerveuse ce samedi, l'Américaine a totalement manqué son début de partie. Après trois fautes directes et une double faute, elle a cédé d'entrée son jeu de service, puis une nouvelle fois dans un long troisième jeu et s'est retrouvée menée 4-0.

En face, Swiatek a eu le temps de s'installer, de mettre en place son jeu et de faire le plein de confiance. Si bien qu'elle a conclu la première manche en reprenant pour la troisième fois la mise en jeu de son adversaire en 32 minutes. Contre toute attente, c'est Gauff qui a le mieux débuté le second set en réussissant le break pour mener 2-0. Mais Swiatek a remporté les cinq jeux suivants puis a servi pour conclure la partie.

35 victoires de suite donc pour Swiatek mais également un 6e trophée consécutif après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome.