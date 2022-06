Roland-Garros : qui est Iga Swiatek, la numéro une mondiale féminine du tournoi ?

Certains la compare à une tornade. Mais Iga Swiatek, numéro une mondiale de tennis, ressemble plus à un ouragan que personne ne parvient à stopper. Les chiffres parlent pour la Polonaise cette saison : quatre tournois WTA 1000 glanés cette saison, 16 sets remportés 6-0, dont trois dans ce tournoi de Roland-Garros. La Polonaise, âgé de 21 ans, écrase la concurrence malgré son jeune âge. Elle déborde de confiance à l’aube de cette demi-finale.

Avec 33 victoires consécutives, Iga Swiatek possède la troisième plus longue série de victoire du siècle, derrière Serena Williams (34) et Venus Williams (35), qu'elle pourrait égaler en cas de victoire samedi en finale. Elle a remporté plus de matches, 41, cette saison que n'importe quelle autre joueuse.

"Je me rends compte que je peux être numéro un"

"Il n'y a pas de limites pour moi. Je me sens plus libérée maintenant, parce que j'ai réussi à me prouver un certain nombre de choses. Les choses ont changé dans mon esprit, je me rends compte que je peux être numéro un. Je peux gérer cette situation convenablement. C'est plutôt agréable", raconte la joueuse au micro d'Europe 1, qui défie la Russe Daria Kastakina jeudi en demi-finale.

Tous les voyants sont au vert pour la Polonaise qui n’est plus qu’à deux matches d’un deuxième sacre à Roland-Garros. Un petit exploit, quand on sait que sur les 25 dernières éditions du tournoi porte d’Auteuil, seulement quatre joueuses l’ont emporté en étant tête de série numéro un.