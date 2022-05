Roland-Garros : Nadal, Williams, Federer... Où en sont les grands noms du tennis ?

Roland-Garros, ses allées pleines à craquer, ses célébrités en tribune... mais surtout ses vedettes sur les courts. Depuis 1891, les Internationaux de France ont l'habitude de voir défiler les plus grandes stars du tennis mondial. Plusieurs d'entre elles ont marqué le tournoi de leur empreinte et comptent bien poursuivre leur domination sur la terre battue parisienne. D'autres, en revanche, ont perdu de leur lustre d'antan, voire carrément raccroché leur raquette. Tour d'horizon des forces en présence.

Nadal, Djokovic, Federer : un trio, un grand absent

Le Serbe Novak Djokovic (34 ans) occupe toujours la place de numéro 1 mondial malgré un début d'année mouvementé. Exclu de l'Open d'Australie pour avoir refusé le vaccin anti Covid-19, le tenant du titre à Roland-Garros a mis du temps avant de retrouver ses sensations. Mais depuis quelques semaines, il semble enfin de retour. Vainqueur dimanche dernier du Masters 1000 de Rome, il a confirmé ses bonnes dispositions sur terre battue, quelques jours après sa demi-finale à Madrid, autre tournoi sur ocre. Il reste en course pour un 21e succès en Grand Chelem, soit autant que le maître des lieux, Rafael Nadal.

C'est justement ce dernier que Djokovic pourrait croiser dès les quarts de finale à la porte d'Auteuil. Sur 21 tournois majeurs remportés, Nadal en a décroché plus de la moitié à Roland-Garros (13). Malgré ses 35 printemps, il fait naturellement partie des favoris, comme chaque année. Le Majorquain reste toutefois handicapé par un pied gauche extrêmement douloureux qui l'a fait souffrir après son élimination au Masters 1000 de Rome il y a quelques jours. Sa participation au grand raout parisien n'est pas compromise mais le voir soulever le Saladier d'argent le 5 juin prochain reste plus qu'hypothétique. En revanche, l'adversaire historique de Nadal, Roger Federer (40 ans), ne sera pas de la partie. Le Suisse, redescendu au 46e rang mondial, est toujours en convalescence après une opération du genou droit en 2021. Vainqueur de Roland en 2009, celui que l'on décrit comme immortel se rapproche inéluctablement de la fin de sa carrière.

Murray et Wawrinka sur la fin, Thiem plombé par les blessures

Ce constat vaut également pour Andy Murray (35 ans). Malgré 46 titres au palmarès, dont trois en Grand Chelem, l'Ecossais n'a plus les armes pour rivaliser avec les tout meilleurs. Après une année 2020 quasi blanche, Murray semblait prendre la direction de la retraite mais il a finalement poursuivi sa carrière et même réintégré le top 100. Il a toutefois choisi de faire l'impasse sur ce Roland-Garros, probablement pour mieux préparer la saison sur gazon, sa surface de prédilection.

A Paris, le public se souvient également de Stanislas Wawrinka (37 ans) et de sa victoire en 2015 face à Djokovic. De retour au premier plan après un huitième de finale il y deux semaines à Rome, le Suisse prend le départ de ce Roland-Garros 2022 mais ne pourra pas prétendre à la victoire. Redescendu à la 257e place, il se remet doucement d'une opération subie en juin 2021. Il pourrait croiser la route de Nadal dès le deuxième tour. Quant à l'Autrichien Dominic Thiem (28 ans), deux fois finaliste à Roland (2018 et 2019) et ancien numéro 3 mondial, mais qui a dégringolé au 194e rang après des blessures, l'aventure s'est déjà terminée ce dimanche.

Les sœurs Williams absentes, tout comme Barty

Chez les dames, bien que la jeune Iga Swiatek (20 ans) apparaisse comme grandissime favorite, le circuit reste imprévisible. Bien loin de l'époque où l'Américaine Serena Williams dominait de la tête et des épaules la concurrence. Joueuse la plus titrée de l'histoire de son sport, triple vainqueur à Roland, elle n'a plus foulé les courts depuis près d'un an. A 40 ans, celle qui fut l'objet du film-documentaire Netflix La méthode Williams avec Will Smith, pourrait faire son grand retour à Wimbledon début juillet. Sa sœur Venus Williams, elle aussi ancienne numéro 1 mondiale, manquera son deuxième Roland-Garros seulement depuis 1997. Agée de 41 ans, sa fin de carrière s'approche à grandes enjambées. Tout le contraire de Naomi Osaka (25 ans) et déjà quatre fois victorieuse en Grand Chelem. 38e au classement, elle semble vaincre petit à petit ses problèmes de santé mentale mais n'a toujours pas retrouvé le niveau qui l'avait porté au sommet du classement WTA. Eliminée dès le premier tour ce lundi, elle quitte déjà la Porte d'Auteuil.

Elles, en revanche, ont déjà triomphé à Paris. La Roumaine Simona Halep et l'Australienne Ashleigh Barty ont soulevé le trophée en 2017 et 2019. La première sera de la partie mais pourrait rencontrer Iga Swiatek dès les huitièmes. De quoi compromettre ses chances de troisième titre en Grand Chelem. La seconde occupait encore la place de numéro 1 mondiale il y a quelques mois mais a décidé, à la surprise générale, de mettre un terme à sa carrière. A 25 ans, seulement.