Roland-Garros : Iga Swiatek, le rouleau compresseur polonais qui balaie ses opposantes

La numéro 1 mondiale et tenante du trophée Iga Swiatek a dominé l'Américaine Coco Gauff (numéro 6) mercredi 6-4, 6-2 en quarts de finale de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, et rejoint l'inattendue Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) dans le dernier carré. Le premier match opposera à partir de 15 heures la Tchèque Karolina Muchova à la favorite Biélorusse Arina Sabalenka. Dans la foulée, la numéro 1 mondiale et tenante du titre, Iga Swiatek, sera face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Et le moins que l'on puisse dire que c'est que la Polonaise est irrésistible depuis le début de la quinzaine.

En cinq matches, Iga Swiatek n'a perdu aucun set

C'est même un scénario quasi immuable. Iga Swiatek est sortie sous les applaudissements après une démonstration. La Polonaise est pressée, elle passe rarement plus d’une heure sur les courts. En cinq matches, elle n’a toujours pas perdu un set et semble bien partie pour remporter son troisième Roland-Garros à seulement 22 ans.

Le consultant d'Europe 1 Cédric Pioline ne tarit pas d’éloges sur la numéro 1 mondiale. "Elle bouge extrêmement bien sur le court, elle a un jeu naturel et une confiance assez remarquable, avec une construction des points à chaque fois que ce soit en défense ou en attaque contre attaque. Elle a ses trois éléments. Elle n'a pas trouvé une joueuse qui arrive à remettre suffisamment la balle et aussi à pouvoir contre attaquer en termes de puissance."

Swiatek favorite

La nouvelle patronne du circuit partira largement favorite cet après-midi face à Haddad Maia, première brésilienne de l’ère Open en demi-finale de Grand Chelem. Si la logique est respectée, Iga Swiatek pourrait retrouver sa dauphine au classement, Arina Sabalenka. Une finale qui viendrait clore un Roland-Garros très politique. Entre la Polonaise très engagée pour l’Ukraine et la Biélorusse, très mal à l’aise face au soutien de son pays à l’invasion russe.