Fan-zone, hommage à Rafael Nadal... Roland Garros dévoile ses nouveautés pour l'édition 2025

Roland Garros dévoile ses nouveautés pour son édition 2025. Du 19 mai au 8 juin, plus de 600.000 spectateurs seront attendus aux Internationaux de France. Une fan-zone, gratuite, sera accessible place de la Concorde. Plusieurs évènements en l'honneur de Rafael Nadal, désormais retraité, seront présentés durant le tournoi.

Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis et Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, ont présenté les contours de l'édition 2025 de Roland Garros. Le deuxième Grand Chelem de la saison se déroulera du 19 mai au 8 juin. Grande nouveauté de cette 124e édition, une fan-zone gratuite sera disponible du 4 au 9 mai sur la place de la Concorde.

Rafael Nadal, recordman de l'épreuve avec 14 titres et désormais retraité, aura le droit à une cérémonie d'hommage le dimanche 25 mai sur le court Philippe-Chatrier après les trois matchs programmé lors de cette journée. Le "Taureau de Manacor" sera au cœur d'une exposition au Tenniseum, le musée de la Fédération française de tennis situé dans l'enceinte de Roland-Garros.

"L’idée, c’est d’avoir une vision pour l’avenir mais aussi de célébrer ceux qui nous ont fait vibrer par le passé et il y a forcément une place parmi eux pour Rafael Nadal. "Rafa" a marqué l’histoire du tournoi avec ses 14 titres qui resteront peut-être inégalés !", a souligné Amélie Mauresmo en conférence de presse.

Mary Pierce et Richard Gasquet également honorés

La légende espagnole ne sera pas la seule personnalité à l'honneur durant ces Internationaux de France. Mary Pierce, victorieuse du simple dames et du double dames en 2000, sera aussi fêté à l'occasion de son entrée dans l’International Tennis Hall of Fame, avec une cérémonie le 5 juin.

Pour son 22e et dernier tournoi à Roland-Garros, Richard Gasquet aura le droit à un hommage après son dernier match.

Co-organisée par le tournoi et la ville de Paris, la "Tribune Concorde" sera accessible du 4 au 9 juin pour vivre gratuitement l'expérience de Roland-Garros. Cette fan-zone pourra accueillir 5.000 spectateurs en simultané sur une superficie de plus de 5.000m².

Les vainqueurs présenteront leur trophée à la Concorde

"Pourquoi le 9 alors que le tournoi se termine le 8 ? Parce qu’on souhaite que les vainqueurs le lendemain de leur victoire y présenteront leur trophée. Pourquoi pas plus longtemps non plus ? Parce que c’est compliqué de rester plus de temps sur la place et on veut d’abord tester la façon dont le public va répondre à cette nouveauté. On veut en faire un lieu festif pour qu’au centre de Paris dans un cadre magnifique, les gens puissent regarder des matchs de tennis sur les deux écrans géants", a expliqué Amélie Mauresmo.

Après un couac en 2024 pour remplir à temps les tribunes de la seconde demi-finale messieurs, le tournoi s'est ajusté. Le premier match se tiendra toujours à partir de 14h30, mais le second "ne débutera pas avant 19h00".

La dotation du tournoi a été revue à la hausse pour atteindre 56,352 millions d'euros, en augmentation de 2,87 millions.

Les juges de ligne maintenus

Gilles Moretton a indiqué que Roland Garros conservera ses juges de lignes pour cette édition. Les Internationaux de France sont désormais le seul tournoi du Grand Chelem à opter pour l'expertise humaine puisque l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open se sont tournés vers l'arbitrage électronique.

"La volonté fédérale est de conserver les arbitres le temps que l'on pourra. On est le pays qui fournit les meilleurs arbitres sur le circuit sur l'ensemble des tournois dans le monde. On est une référence et on souhaite les garder", a expliqué le président de la fédération française de tennis.