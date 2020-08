Qui est Eric Maxim Choupo-Moting, l’attaquant qui a qualifié le PSG in extremis ?

Pour la première fois depuis 25 ans, Paris s'est qualifié pour dernier carré de la Ligue des championsgrâce à sa victoire contre l’Atalanta (2-1). Le PSG, qui fêtait également mercredi soir son 50e anniversaire, a ainsi offert un magnifique cadeau à ses supporters. Mais à cinq minutes près, la fête aurait pu virer au cauchemar.

En un quart d'heure, "Choupo" a tout changé

A l’approche de la fin du temps réglementaire, les Parisiens étaient menés 1-0 depuis plus d'une heure, laissant une impression d'ensemble médiocre, à l'image d'un milieu de terrain et de défenseurs latéraux hors du coup. Heureusement, il y avait Neymar, maladroit mais débordant d'initiatives, et surtout Kylian Mbappé, entré à l'heure de jeu, des jambes de feu comme s'il n'avait jamais été blessé à la cheville.

Les Italiens ont reculé, jusqu'à céder dans le temps additionnel, avec deux buteurs improbables : Marquinhos, bien mièvre jusque-là, et surtout Eric Maxim Choupo-Moting. En un quart d'heure, il a tout changé. C'est lui qui centre sur l'égalisation du défenseur brésilien et qui marque le but de la qualification, le tout en moins d'un quart d'heure sur le terrain.

Adoré de son entraîneur et de ses partenaires

À 31 ans, le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting est un éternel remplaçant. Homme et joueur attachant, il est adoré de son entraîneur Thomas Tuchel et de ses partenaires. "J’avais l’impression qu’il était gardé uniquement pour la bonne humeur qu’il communiquait au groupe", confie Guy Roux au micro d’Europe 1.

Mais Eric Maxim Choupo-Moting est aussi souvent raillé pour son côté Gaston Lagaffe, capable de blesser Marco Verratti involontairement avant le quart de finale, d'empêcher le PSG de marquer un but immanquable un soir de Ligue 1 ou encore de viser les pigeons au lieu du but adverse. Mais sa bonne humeur permanente et son abnégation ont enfin payé. Il était temps, pour celui qui est en toute fin de contrat avec le PSG. Pourra-t-il être aussi décisif contre l'Atlético de Madrid ou Leipzig, mardi, à 21 heures ?