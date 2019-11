Qualifications pour l'Euro 2020 : les Bleus "prêts à livrer un gros match" contre la Moldavie, assure Clément Lenglet

INTERVIEW

La rencontre sera cruciale pour l'équipe de France. Jeudi, face à la Moldavie au Stade de France, les Bleus reçoivent la Moldavie pour l'avant dernier match des qualifications pour l'Euro 2020, et une victoire leur offrirait leur ticket pour la compétition. Sur le terrain, le défenseur Clément Lenglet va honorer lui sa sixième sélection, après s'être imposé en quelques matches comme une valeur sûre de la défense tricolore. Invité d'Europe 1, le joueur du FC Barcelone dit les Bleus "sereins" , et se confie sur son intégration parmi les champions du monde.

"On a pas encore cette pression", confie Clément Lenglet, "mais elle va monter au fil des heures et au fur et à mesure que le match se rapproche". "On est sereins", précise-t-il toutefois, et "prêts à livrer un gros match pour se qualifier dès ce soir face à la Moldavie".

Arrivé chez les Bleus seulement au mois de juin, comment Clément Lenglet a-t-il vécu son entrée dans un groupe déjà bien formé, au sein duquel de nombreux joueurs ont remporté ensemble la Coupe du monde ? "On observe, on cherche sa place", explique le défenseur, "et grâce aux joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, on arrive à s'intégrer très facilement". Ses coéquipiers en équipe de France "sont des joueurs très ouverts qui nous permettent de montrer nos qualités sur le terrain, mais aussi en dehors", assure-t-il encore.

"Très plaisant de travailler avec Didier Deschamps"

Un groupe facile à intégrer, donc, et dirigé depuis sept ans par Didier Deschamps. "Sa grosse expérience en tant que joueur lui permet de ressentir les choses, de bien lire les matches et d'être très au point tactiquement", vante Clément Lenglet, ajoutant que l'ancien coach de l'OM et de l'AS Monaco "arrive à transmettre beaucoup d'ondes positives et beaucoup de confiance" à ses joueurs. "C'est très plaisant de travailler avec lui", conclut-il.

Sur les débuts poussifs de Griezmann au Barça : "Son adaptation se fera très rapidement". Alors que les débuts d'Antoine Griezmann au FC Barcelone sont mitigés, Clément Lenglet ne s'alarme pas pour autant. "Il a des qualités exceptionnelles et je n'ai aucun doute sur le fait que son adaptation se fera très rapidement", explique-t-il, rappelant les différences de style de jeu entre le Barça et l'Atlético Madrid, l'ancien club du Mâconnais.

Reste qu'en s'imposant chez les Bleus, Clément Lenglet a pris la place de Samuel Umtiti, qu'il avait déjà poussé sur le banc à Barcelone. Mais, assure le natif de Beauvais, "l'entente qu'on a est superbe. On est très proche, c'est quelqu'un de très professionnel". Et d'ajouter : "On essaie d'aider au maximum le partenaire qui va jouer".