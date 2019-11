Football : le milieu d'Arsenal Mattéo Guendouzi remplace Blaise Matuidi en équipe de France

Mattéo Guendouzi remplace Blaise Matuidi pour les deux dernières rencontres de l'équipe de France de football face à la Moldavie et l'Albanie en qualifications pour l'Euro 2020. Le jeune milieu de terrain d'Arsenal était convoqué initialement avec les espoirs. Il revient en Bleu comme en septembre, lorsqu'il avait remplacé Paul Pogba, forfait. Guendouzi, 20 ans, n'avait pas disposé de la moindre minute de jeu en septembre contre l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0), Deschamps préférant offrir ses deux premières sélections à l'autre "petit nouveau" de sa liste, le Lillois Jonathan Ikoné.

Matuidi n'avait pas manqué un rassemblement en Bleu depuis 2014

Cette annonce faite suite au forfait de Blaise Matuidi. Le milieu de terrain s'est blessé aux côtes dimanche en club avec la Juventus Turin, le contraignant à déclarer forfait avec l'équipe de France. Le Turinois n'est pas venu à Clairefontaine faire constater sa blessure, contractée lors du match contre l'AC Milan (1-0) et qui l'avait contraint à être remplacé: "Les examens pratiqués lundi matin à Turin ont confirmé une blessure qui rendait impossible la présence de Blaise Matuidi sur le terrain jeudi et dimanche", a précisé la FFF. L'ancien Parisien, 32 ans, n'avait plus manqué le moindre rassemblement depuis exactement cinq ans avec les Bleus, en 2014.

Une incertitude plane toujours quant à l'état de santé d'un autre milieu appelé en Bleu, Tanguy Ndombélé, sorti à la mi-temps samedi en club avec Tottenham pour une "douleur à l'aine". Les Bleus se rassemblent à Clairefontaine lundi aux alentours de 16h, et ont un premier entraînement programmé à 17h30.