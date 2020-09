PSG -OM : un classico dans un contexte bien particulier

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, les meilleurs ennemis de Ligue 1, s'affrontent dimanche soir (21 heures) dans un sommet au contexte bien particulier. Le Parc des Princes sonnera creux, puisque la jauge à 5.000 spectateurs a été maintenue. Il n'y aura donc que 3.200 supporters présents dans l'enceinte.

Le PSG ne sera pas au complet

Du côté du PSG, le groupe ne sera pas au complet, l'équipe ayant été frappée de plein fouet par le Covid-19. Sept cas ont été recensés ces deux dernières semaines, et non des moindres : Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Keylor Navas. Mais dimanche soir, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel va pouvoir compter sur le retour de certains : Neymar, Paredes, Di Maria et le gardien Keylor Navas ont repris l'entraînement vendredi tout comme la nouvelle recrue, l’Italien Alenssandro Florenzi. Ils seront, à minima, dans le groupe pour affronter l'OM. "La réponse est claire, ils doivent jouer", a répondu l’entraîneur allemand qui ne cherchera pas à refréner ses joueurs. "La question est plus de savoir s’ils vont finir ou commencer le match", a-t-il poursuivi.

Mais Thomas Tuchel le confirme : il ne veut pas attendre trop longtemps avant de refaire jouer ses cadres. Car avec ou sans Neymar, Di Maria et consorts, ce n'est plus le même PSG. Le club parisien a signé une bien triste prestation jeudi à Lens (1-0), pour son premier match en Ligue 1 de la saison. Dimanche soir, le PSG pourrait donc montrer un tout autre visage, même si les joueurs cités n'auront pas vocation à jouer l'intégralité de la rencontre. Mais cela pourrait suffire à Paris pour conserver sa série de 20 matches sans défaite contre Marseille.

Le match est à suivre dans Europe 1 Sport, à partir de 21 heures.