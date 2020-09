Ligue 1 : tous les résultats de la 3e journée

Trois journées et déjà le Classique : le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille, dimanche soir, pour le premier sommet de la saison de Ligue 1. Avant cette rencontre qui semble plus ouverte que d'ordinaire entre les deux équipes, les favoris aux places européennes ont tenté d'engranger un maximum de points. C'est le cas de Montpellier, qui est assez nettement dominé son concurrent Nice, samedi après-midi (3-1), ou de Saint-Étienne, qui a disposé de Strasbourg dans la soirée (2-0).

Saint-Étienne démarre bien sa saison, après un exercice 2019-2020 raté. Victorieux face à Lorient lors de la 2e journée, les hommes de Claude Puel ont poursuivi sur leur lancée avec une victoire contre Strasbourg, avec des buts de Denis Bouanga sur penalty (57e) et Mahdi Camara (82e). À l'inverse, Strasbourg n'a pas encore pris de point et reste lanterne rouge.

Doublé de Congré pour Montpellier

Nice a volé en éclats et chuté pour la première fois de la saison samedi à Montpellier (3-1), emmené par le meneur de jeu Téji Savanier. Un but de l'avant-centre Gaëtan Laborde (18e) et un doublé inédit du défenseur central Daniel Congré (50e, 64e) ont submergé les Azuréens, totalement éteints jusqu'au but de leur capitaine Dante (69e).

Bordeaux et Lyon ont ouvert cette 3e journée par un triste 0-0. Bien que dominateurs dans les grandes largeurs, les Lyonnais n'ont pu imposer leur puissance offensive à un Bordeaux recroquevillé mais solide. Dans leur quête d'Europe au printemps prochain, les hommes de Rudi Garcia ont peut-être perdu deux points en Gironde.