Coupe du monde des clubs : contre Chelsea, le PSG veut aller chercher le cinquième titre d'une saison déjà historique

Vainqueur de la première Ligue des champions de son histoire au mois de mai, le Paris Saint-Germain a l'occasion de remporter sa première Coupe du monde des clubs. Pour cela, il va falloir s'imposer face à Chelsea. Même à New York où va se dérouler cette finale, l'attente est immense autour du club parisien.

Après la Ligue des champions, le PSG remportera-t-il la première Coupe du monde des clubs de son histoire ? Les Parisiens affrontent ce dimanche Chelsea en finale, à New York. À Times Square, les supporters du club de la capitale ont donné de la voix avant cette finale.

"Il faudra aborder le match de la même manière qu'on a abordé le Real Madrid"

La cerise sur le gâteau d'une incroyable saison pour les Parisiens, comme l'explique le défenseur du PSG Beraldo : "Il nous reste ce match pour bien terminer notre saison et remporter toutes les compétitions auxquelles nous avons participé". Mais avant de remporter toutes les compétitions, Paris doit battre le club londonien de Chelsea qui a bénéficié d'un tirage au sort plus favorable pour se hisser en finale.

Mais attention, pas question pour Désiré Doué de tomber dans l'excès de confiance : "On joue contre une belle équipe. En face, Chelsea a beaucoup de qualité. Donc il faudra aborder le match de la même manière qu'on a abordé le Real Madrid et gagner dimanche".

Un statut d'outsider qui convient parfaitement à Levy Colwell, défenseur de Chelsea : "Si tout le monde pense qu'on va perdre, on a rien à perdre. On doit jouer notre football, être confiant et espérer surprendre tout le monde". Une victoire porterait à cinq le nombre de trophées remportés cette année par le PSG, du jamais-vu pour un club français. Un cinquième titre pour s'installer à jamais parmi les plus grands.