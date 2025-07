«On se sent soulagé» : après une semaine d'angoisse, les supporters de l'OL heureux du maintien en Ligue 1

Après une semaine d'attente et d'angoisse, les supporters de l'Olympique lyonnais ont pu de nouveau respirer ce mercredi soir, à la suite de l'annonce du maintien de leur club en Ligue 1 à la saison prochaine. Mais si les Lyonnais sont heureux et soulagés, ils savent également qu'ils vont devoir faire particulièrement attention à leurs finances.

Les supporters lyonnais poussent un "ouf" de soulagement depuis l'annonce ce mercredi du maintien de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que le gendarme financier du football français, la DNCG, avait rétrogradé administrativement le club en Ligue 2, les Lyonnais ont plaidé leur cause devant la commission d'appel de la FFF et ont obtenu gain de cause. Un club sauvé mais qui devra être particulièrement attentif à l'état de ses finances.

"Aller dans la bonne direction"

"On se sent heureux, on se sent soulagé surtout". À l'image d'Enis et Benjamin, les supporters lyonnais sont passés par toutes les émotions ce mercredi soir et ont ressenti un immense bonheur après une longue angoisse. Comme ils l'expliquent au micro d'Europe 1, pour eux "c'était mort, c'était fini !". Et pour cause, "ils nous demandaient beaucoup de choses, 200 millions d'euros, des garanties que l'on était pas sûr d'avoir." S'ils ne cachent pas "le stress de cette dernière semaine", ils l'avouent, "ça fait très plaisir d'avoir une telle nouvelle !"

Auditionnés ce mercredi, les dirigeants de Lyon ont réussi à donner toutes les garanties financières aux instances du football français, comme l'a expliqué leur nouvelle présidente, l'américaine Michele Kang. Une femme, toute en modération qui tranche particulièrement avec son prédécesseur John Textor. Désormais, le club va "absolument respecter toutes les règes, toutes les politiques, le système, en étant totalement transparent", a-t-elle promis. Des promesses "pour aller dans la bonne direction" et "pour remettre l'OL là où il a toujours été et là où il doit être", toujours selon Michèle Kang.

Et si le club de football est maintenu en Ligue 1, il reste toutefois sous surveillance étant donné qu'il est soumis à un encadrement de son recrutement et de sa masse salariale.