PSG-Nice : Messi «peut redevenir le meilleur joueur au monde», assure Christophe Galtier

Le Paris Saint-Germain conserve sa place en tête de la Ligue 1 devant Marseille. Les Parisiens sont venus à bout d’une coriace équipe niçoise, 2 buts à 1 samedi soir au Parc des Princes notamment grâce à un Lionel Messi transfiguré depuis le début de la saison.

C’est un plaisir qu’on avait un peu oublié la saison dernière et pour tout dire, qu’on craignait de ranger au fil du temps dans l’armoire à souvenirs. À la 28e minute de ce PSG-Nice, un coup franc à 20 mètres. Messi s’élance… Et la magie opère de nouveau. Le ballon s’élève au-dessus du mur, suspend son vol puis redescend brusquement dans le but niçois, comme téléguidé. Schmeichel, le gardien azuréen est médusé. Le Parc jubile.

Un Messi étincelant

Buteur génial donc, mais aussi auteur de chevauchées fantastiques comme à sa grande époque barcelonaise. L’Argentin de 35 ans retrouve un niveau de forme étincelant qui fait le bonheur de son entraîneur Christophe Galtier : "J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement et un réel plaisir à travailler avec lui. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde ? Oui."

Homme de la soirée, Messi a inscrit le 60e coup franc direct de sa carrière et le premier à Paris. Si l’on ajoute l’activité permanente de Neymar et l’entrée gagnante de Mbappé en fin de match, le PSG peut aborder avec sérénité les prochaines échéances comme la 3e journée de la Ligue des Champions à Lisbonne dès mercredi et un bouillant classique face à l’Olympique de Marseille dans deux semaines au Parc des Princes.