14 juillet, Coupe du monde des clubs... Week-end à hauts risques pour les autorités

Avec la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le 14-Juillet, le week-end s'annonce chargé pour les forces de l'ordre. 11.500 membres des forces de l'ordre seront déployés dans les rues. Car plusieurs retransmissions sont annoncées, les bars devraient rassembler de nombreux supporters.

Le ministère de la Justice a pris les devants

Alors même s'il devrait y avoir moins de monde que lors de la finale de la Ligue des champions, des violences et des pillages ne sont pas exclus. Voitures brûlées, tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, barricades... Depuis plusieurs années maintenant, ces événements se répètent autour du 14-Juillet.

Le ministère de la Justice a pris les devants. Gérald Darmanin a diffusé une circulaire aux procureurs et aux juges et il leur demande de privilégier la comparution immédiate pour les fauteurs de troubles et d'envisager systématiquement des mesures de sûreté pour les actes les plus graves.