Finale de la Ligue des Champions : Maracineanu appelle les supporters à "fêter ça en responsabilité chez eux"

INTERVIEW

Après la qualification historique du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions mardi soir, de nombreux supporters du club de la capitale se sont rendus sur les Champs-Elysées pour exprimer leur joie. À 48 heures de la finale face au Bayern Munich, l'inquiétude est grande concernant la situation sanitaire. Et si la plus belle avenue du monde se transformait en cluster dimanche soir après une éventuelle victoire du PSG ? Invitée de la matinale d'Europe 1, Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre à l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est revenue sur le dispositif prévu dimanche. Parce que le coronavirus circule encore intensément, elle appelle les supporters à célébrer une éventuelle victoire "en responsabilité chez eux".

Une fan-zone au Parc des Princes

"Si les gens veulent sortir dans la rue, qu’ils le fassent avec le masque et qu’ils gardent des distances avec des personnes qu’ils ne connaissent pas", explique la ministre au micro d'Europe 1, qui rappelle que le Parc des Princes, le stade du PSG, accueillera dans ses travées 5.000 personnes dimanche soir. "C’est déjà une fan zone", affirme Roxana Maracineanu. "Cela va permettre à un certain nombre de personnes d'accéder au match sur grand écran", plaide-t-elle, disant "espérer" la victoire de l'équipe française.

L'avenue des Champs-Elysées sera-t-elle interdite aux fêtards ? La ministre ne le dit pas clairement. Toutefois, les forces de l'ordre seront déployées dans la capitale, annonce Roxana Maracineanu. "Il ne faut pas qu’il y ait des débordements. Il faut que les gens soient civiques, responsables et qu’ils envisagent d’autres manières de suivre ce match : à la télévision chez eux, ou bien au Parc des Princes", conclut la ministre au micro d'Europe 1.

Interrogée sur sa présence et celle du président de la République à Lisbonne dimanche, Roxana Maracineanu a indiqué qu'elle sera bien dans le stade pour supporter le PSG. En revanche, pour Emmanuel Macron, "cela dépendra de la décision d'Angela Merkel".