Propos polémiques de Christophe Galtier : les supporters du PSG, au soutien de leur entraîneur

Les supporters parisiens accourent au chevet de Christophe Galtier. Après les propos polémiques de l'entraineur du PSG, qui suggérait des déplacements "en char à voile" pour son équipe, les supporters parisiens ne veulent pas hurler avec les loups. Aux abords du Parc des Princes, ils sont nombreux à être arrivés de Strasbourg ou même de Nantes par le train ou par covoiturage. Des modes de déplacement vertueux, donc, même si la plupart des supporters interrogés disent ne pas comprendre la polémique.

"Quand vous êtes une équipe de foot, ce n'est pas possible de se déplacer en train. S'il y a un Mbappé dans le train, c'est une émeute ! Moi, je n'irais pas spécialement, mais je sais qu'il y a des fanas qui vont y aller, c'est normal", estime Nicolas. "Moi, j'ai déjà pris le train pour aller sur Nantes plusieurs fois d'affilée et sur cinq fois, j'ai eu deux fois des problèmes. C'est compliqué pour une équipe de foot de prendre le train, c'est tout. Qu'il y ait des adaptations, oui, mais ça, c'est à voir avec les politiques", ajoute-t-il.

"Si le président de Troyes avait dit ça, on aurait rigolé"

Même solidarité pour Olivier, un autre supporter du PSG. Pour lui, cette polémique a été amplifiée à cause de la notoriété de son club. "A Paris comme à Marseille, comme dans les grands clubs médiatisés, on amplifie les choses. Si le président de Troyes avait dit ça, on aurait rigolé. Moi, je suis un peu d'accord avec Galtier parce que quand on voit que les ministres prennent un avion pour faire 100km... Qu'ils se regardent eux avant de pouvoir critiquer. C'est sûr que ce n'est pas un exemple, mais on regarde devant chez soi avant de regarder chez les autres".

Les supporters affichent donc une solidarité sans faille derrière le PSG qui reçoit la Juventus Turin ce mardi soir pour son entrée en lice en Ligue des champions.