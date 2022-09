«Se déplacer en char à voile» : Christophe Galtier ironise sur la polémique des trajets en avion

Scène inattendue ce lundi lors de la conférence de presse de Christophe Galtier et Kylian Mbappé à la veille du match du PSG contre la Juventus Turin en Ligue des champions. Un des journalistes présents a questionné les deux hommes au sujet d'une petite polémique née du déplacement en avion des joueurs parisiens à Nantes samedi. Une question qui a provoqué un éclat de rire simultané chez l'attaquant français et son coach.

Christophe Galtier sur les trajets du PSG



Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/3lPHWoekOfpic.twitter.com/gyVqvemKKE — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2022

La SNCF avait épinglé le PSG pour avoir privilégié l'avion plutôt que le train alors que Nantes se situe à moins de 2h30 de Paris en TGV. Une prise de position qui a relancé le débat autour du mode de déplacement des équipes de football professionnelles mais qui n'a visiblement pas chamboulé le vestiaire parisien.

Plus de déplacements en train à l'étranger

Devant le journaliste qui voulait savoir si Christophe Galtier "en avait parlé" à ses joueurs, l'ancien coach niçois a donné une réponse pleine d'ironie. "Je me doutais qu'on allait avoir cette question là. Pour être très honnête avec vous ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", a-t-il déclaré aux côtés d'un Kylian Mbappé encore hilare.

A l'étranger, de plus en plus d'équipes professionnelles délaissent l'avion et optent pour le train lors des déplacements courts. En tout début de saison, les joueurs de Liverpool en Angleterre étaient venus à Londres en train pour disputer leur match face à Fulham.