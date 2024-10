Olivier de Lagarde et vous - Homophobie dans les stades : «Ce n’est pas tolérable», Jacques Vendroux favorable à des «décisions radicales»

Face à la persévérance des chants homophobes dans les stades - notamment au Parc des Princes lors du match PSG-PSV Eindhoven mardi dernier (1-1), les autorités ont décidé de mettre en place une billetterie nominative, tout en assurant que les matches pourraient être arrêtés, semblant susciter un désaccord entre le ministre des Sports et de l'Intérieur. A la suite d'une réunion au ministère de l'Intérieur avec les instances du football français (la FFF et la LFP), le ministre des sports Gil Avérous a demandé, comme ses prédécesseurs, "d'appliquer strictement le protocole Fifa dès qu'il y a un chant homophobe", à savoir une gradation allant de la "suspension du match" puis son "interruption" jusqu'au match déclaré perdu pour l'équipe qui reçoit en cas de chants homophobes.

Invité sur le plateau d'Olivier De Lagarde et vous, Jacques Vendroux est favorable à ces décisions radicales. "Depuis une petite dizaine d’années, on est passé à la vitesse supérieure avec des insultes homophobes dans les stades, et ça, c’est inadmissible. Ce n’est pas tolérable", déplore-t-il au micro d’Europe 1. Pour le journaliste, "il faut impérativement arrêter le match de football" lorsqu'un chant de ce type est entonné. Il se dit ainsi favorable à des "décisions radicales" pour endiguer le phénomène.