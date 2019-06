Mondial féminin : 10 millions de téléspectateurs pour les Bleues, c'est "exceptionnel", salue Le Graët

Record d'audience "historique", engouement populaire dans les tribunes, et forme éclatante sur le terrain : la France a parfaitement lancé son Mondial féminin à domicile grâce à sa victoire impériale contre la Corée du Sud (4-0) en match d'ouverture. Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët s'est félicité samedi des chiffres "exceptionnels" d'audience, près de 10 millions de personnes, pour ce premier match de la compétition.

"C'est exceptionnel. Je ne pensais pas qu'hier (vendredi) soir, il y aurait autant de monde devant les écrans, non seulement français, mais également européens. Je crois que c'est un record pour un match féminin", a réagi le dirigeant en marge de l'assemblée fédérale de l'instance à Paris. En Europe, près de 40 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre. "Le Parc était complet, et d'autres étaient devant leur poste ou à l'écoute de la radio. C'est impressionnant. Je n'imaginais pas autant de personnes."

