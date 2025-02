Hors-jeu, arrêt du chrono, VAR... La Fifa réfléchit à des changements de règles pour révolutionner le football

Vers une nouvelle révolution dans le football ? Le président de la Fifa, Gianni Infantino, doit rencontrer au mois de mars les représentants de l'International Football Association Board (l'IFAB), en charge des lois de ce sport. L'objectif est de discuter de nouvelles règles et changements qui pourraient être mis en place dès la saison à venir.

Les règles du jeu vont-elles changer dans le football ? C'est en tout cas ce qui pourrait se produire dès le début de la saison prochaine. Gianni Infantino, le président de la Fifa, rencontrera le 1er mars les représentants de l'IFAB, l'instance changée d'établir les règles dans le football. Des discussions qui amèneraient à l'instauration de nouvelles règles qui changeraient en profondeur ce sport.

Un hors-jeu plus souple

Quatre grandes règles seront au cœur des discussions dans les prochains jours. La première concerne le hors-jeu et la fameuse "loi Wenger", déjà testée dans des tournois de jeunes. Selon cette loi, un joueur sera désormais en position irrégulière si son corps est intégralement devant la ligne du dernier défenseur. Autrement dit, si une partie de son corps est alignée avec la ligne du dernier défenseur, le joueur ne sera pas hors-jeu.

Un changement de règle qui permettrait d'éviter les longues attentes que les joueurs et les supporteurs peuvent connaître depuis l'instauration de la VAR. Un outil qui met souvent plusieurs minutes pour annuler des buts sur des hors-jeu de quelques millimètres. Des situations qui cassent le rythme des rencontres.

Autre changement, l'arbitre pourrait justifier les décisions en direct à tout le stade avec son micro, à la manière des arbitres dans le football américain. Déjà testée lors de la Coupe du monde féminine de la Fifa en 2023, cette loi pourrait être instaurée dans les prochains mois.

Arrêter le chronomètre pour un temps de jeu plus important

La troisième règle qui sera évoquée entre l'IFAB et la Fifa : le challenge. Comme ce qui se fait dans le basket professionnel, les deux entraîneurs auraient un nombre limité et encadré de demande de recours à la vidéo. À leur demande, l'arbitre irait consulter la vidéo pour revoir des situations.

Enfin, le football s'inspirerait du rugby et encore une fois du basket pour cette dernière règle : l'arrêt du chronomètre lorsque le ballon sortirait des limites du terrain, de blessures de joueurs ou des coups de pieds arrêtés. La Fifa espère ainsi avoir un temps de jeu effectif plus important et ainsi éviter les pertes de temps artificielles.

Reste désormais à savoir si toutes ces règles convaincront l'ensemble des acteurs du football. Certaines d'entre elles, comme la communication de l'arbitre, pourraient être mises en place dès le mois de juillet 2025.